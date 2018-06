Povodom blokada saobraćaja u gradovima RS, Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog entiteta upozorilo je neodgovorne pojedince da će svako kršenje zakonskih propisa i nepostupanja po naređenju policijskih službenika biti sankcionisano.

Arhiv / 24sata.info

"MUP Republike Srpske neće tolerisati ponašanje pojedinaca koji ometaju redovno odvijanje javnog saobraćaja, te rad policijskih službenika u obavljanju njihovih zadataka", navodi se u saopštenju.



Kako se ističe, članom 152. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini propisano je da učesnici u saobraćaju moraju da postupaju po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili prema naredbi policijskih službenika, a članom 235. istog Zakona propisano je da će se za nepoštovanje navedene zakonske odredbe učesnik u saobraćaju kazniti novčanom kaznom od 100 do 300 KM.



Iz MUP-a RS takođe podsjećaju da je članom 24. Zakona o javnom redu i miru propisano je da će se lica, koja ometaju i sprečavaju djelovanje državnih organa, kazniti novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM ili kaznom zatvora do 60 dana.



"Policijski službenici su tokom jučerašnjeg dana preventivno djelovali u cilju nesmetanog odvijanja saobraćaja. U gradovima Republike Srpske nije bilo blokada saobraćaja dužih od nekoliko minuta, s kojima se prestalo nakon dolaska policijskih službenika na ta mjesta. Od početka protesta, sankcionisao je 299 lica koja su ometala saobraćaj i policijske službenike u vršenju svojih poslova i zadataka", kaže se u saopštenju.



MUP Republike Srpske još jedanput ističe da građani Republike Srpske imaju pravo na mirno okupljanje i izražavanje svog nezadovoljstva na javnom mjestu, ali u skladu sa zakonskim propisima i da prilikom tog okupljanja ne dolazi do ugrožavanja prava drugih građana i ometanja javnog saobraćaja.



(24sata.info)