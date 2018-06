Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je danas u Sarajevu da, iako je do sada 611 migranata podnijelo zahtjev za azil, nikome to još nije odobreno zbog činjenica da se migranti ne pojave u postupku azila, a nema ih na adresi koju prijave kao boravište te se donese zaključak o obustavi postupka.

Dragan Mektić / 24sata.info

Nakon današnje sjednice Operativnog štaba o pitanju migracija istaknuo je da činjenica da je 5.878 migranata iskazalo namjeru za azil, a samo 611 migranata podnijelo zahtjev za azil, ukazuje na zloupotrebu ovog mehanizma zaštite.



Mektić je napomenuo i da postupak odbijanja azila može trajati i po nekoliko mjeseci, jer je potrebno utvrditi sve činjenice o eventualnom političkom gonjenju u državi porijekla, što pojedinci navode kao razlog migracija, dodajući da je potrebno 14 dana od iskazivanja namjera da se podnese zahtjev za azil.



Do sada je u BiH ušlo 6.513 nelegalnih migranata, 292 njih je po postupku readmisije prihvaćeno iz susjednih zemalja (najviše Hrvatske), dok je njih 517 predato drugim državama s kojima postoji sporazum o readmisiji te Mektić tvrdi da nema drastičnog povećanja migranata.



Državni ministar sigurnosti najavio je da će u ponedjeljak u Briselu biti organiziran sastanak o ovom pitanju kada će ponovo jasno zastupati stav da se ovo pitanje mora rješavati na njegovom ishodištu te naglasiti da BiH sama ne može da se nosi s ovim problemom.



Također, najavio je da će naredne sedmice organizirati manju donatorsku konferenciju za ambasadore i predstavnike međunarodne zajednice kako bi se prikupio novac, jer su neki već nudili svoju pomoć, a sva prikupljena sredstva trošit će se onako kako odluči Operativni štab, kazao je Mektić.



Iznio je i podatak da je BiH do sada odobreno oko dva miliona eura za sanaciju migrantske krize te da je i Vijeće ministara iz budžetske rezerve izdvojilo 75.000 KM, ali sve to nije dovoljno jer posao postaje sve skuplji, a i kapaciteti humanitarnih organizacija su na izmaku.



Osvrnuo se i na pitanje zaštite granice, naglašavajući da će od ponedjeljka biti angažirani dodatni policajci iz Republike Srpske i Brčko Distrikta koji će s Graničnom policijom BiH čuvati istočnu granicu.



Ipak, najavio je da BiH neće preostati ništa drugo nego da zatvori svoju granicu ako to učine njeni zapadni susjedi, jer sve dok je BiH tranzitna zemlja situacija se može držati pod kontrolom.



Kazao je i da je kasarna Ušivak ispražnjenja te da je u toku opremanje, a do tada bi trebala Vlada Federacije BiH donijeti i formalnu odluku o korištenju tog objekta za smještaj migranata.



Slična situacija je i sa objektom Agrokomerca u koji bi moglo biti smješteno do 1.000 migranata, a oba ova objekta bit će dijelom zatvorenog tipa za osobe sa asocijalnim ponašanjem, dok će drugi dio biti namijenjen ranjivim kategorijama kao što su porodice s djecom.



Uz smještaj u Salakovcu, Istočnom Sarajevu i Delijašu te ova dva objekta Mektić smatra da će to biti dovoljno za zbrinjavanje sadašnjeg broja migranata. Trenutno ih u BiH dnevno ulazi između 100 i 150, dok drugi napuštaju zemlju.



Novinari su danas pitali šta će biti u slučaju Zdravka Mamića, jer je on prvostepenom presudom osuđen zbog finansijskih malverzacija na šest godina zatvora u Hrvatskoj, a trenutno se nalazi u BiH. Mektić je odgovorio da će on zbog Interpolove potjernice biti priveden u Sud BiH ukoliko se sam ne javi sudu.



Potom će Sud BiH odlučivati šta će se dogoditi s njim, ali Mektić pretpostavlja da će Sud samo moći utvrditi činjenicu da Mamić posjeduje državljanstvo BiH.



