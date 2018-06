Kako saznaje Žurnal, pripadnici SIPA-e uhapsili su Zdravka Mamića. Međunarodnu potjernicu za Mamićem, koji je u Hrvatskoj prvostepeno osuđen na šest i pol godina zatvora, a prije toga je prebjegao u BiH, raspisao je Županijski sud u Osijeku.

Zdravko Mamić / 24sata.info

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, bivši izvršni direktor zagrebačkog NK Dinamo Zdravko Mamić, uhapšen je na području Međugorja, saznaje Žurnal iz policijskih izvora.



Županijski sud u Osijeku, koji je Mamića prvostepeno osudio na šest i pol godina zatvorske kazne, raspisao je domaću i međunarodnu potjernicu te izdao poseban nalog za njegovo hapšenje na području zemalja Evropske unije. Dan uoči izricanja presude Zdravko Mamić je prešao na teritoriju Bosne i Hercegovine.



Prema njegovim tvrdnjama u medijskim istupima, posjeduje uvjerenje o bh državljanstvu na osnovu kojeg je predao zahtjev za dobijanje svih bh dokumenata.



Prema zakonskoj proceduri Mamić će biti priveden u Sud BiH, gdje bi esktradicioni sudija trebao utvrditi koje dokumente posjeduje. Ukoliko ima validne dokumente o posjedovanju bosanskohercegovačkog državljanstva, Mamić sukladno zakonskim propisima neće do daljnjeg moći biti izručen Hrvatskoj.



Podsjetimo, Bosna i Hercegovina ima sa Hrvatskom potpisan ugovor po kojem je u nekim slučajevima moguće izručenje osoba po potjernici iz Hrvatske, moguća je i obnova postupka pred ovdašnjim sudom ili izdržavanje zatvorske kazne u BiH, ali sve zavisi od vrste krivičnog djela kao i vremena njegovog izvršenja. Sporazum između dvije zemlje potpisan je 2012. godine, a Mamić se tereti za djela iz 2008. i 2009.godine, pa bi prema tumačenjima pojedinih pravnih stručnjaka to značilo da on ne može biti izručen Hrvatskoj.



Pored Zdravka Mamića osuđeni su njegov brat ZoranMamić (4 godine i 11 mjeseci), potom poreznik Milan Pernar (4 godine i 2 mjeseca) te bivši direktor NK Dinamo Damir Vrbanović (3 godine) koje je Ured za suzbijanje korupcije i orrganizovanog kriminala (USKOK) teretio za utaju poreza i skrivanje za više od 15 miliona eura.



(zurnal.info)