Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) su u prethodna tri dana, u kojima su organizovane blokade soabraćaja zbog cijene goriva u tom bh. entitetu, sankcionisali 284 osoba za prekršaje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

I danas apeluju na građane koji svakodnevno učestvuju u javnim okupljanjima u znak protesta zbog cijene naftnih derivata, da to rade u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju i na mjestima koja su odlukom grada ili općine određena kao mjesta na kojima je moguće okupljanje građana.



Policijski službenici MUP-a RS, kako se naglašava, neće dozvoliti blokadu magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva, jer se obustavom saobraćaja i blokadom puteva ometa normalno putovanje građana zbog čega oni izražavaju nezadovoljstvo. Također, ometa se i normalno funkcionisanje službi kao što su služba hitne pomoći, vatrogasna služba, policija i druga vozila.



Osim toga, ovakav način obustave saobraćaja i blokada puteva je, kako dodaju, u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom okupljanju u RS, Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i Zakona o javnom redu i miru u RS.



Zakonom o javnom okupljanju predviđena je novčana kazna od 500 do 1.500 KM za osobe koje sprečavaju nesmetan prolazak vozilima policije, hitne pomoći i vatrogasnim vozilima i organizuju javno okupljanje na magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima na način kojim se ugrožava bezbjednost saobraćaja, dok je predviđena kazna za pravne subjekte od 3.000 do 9.000 KM.



"Policijski službenici će u skladu sa zakonskim odredbama i policijskim ovlašćenjima, sankcionisati sve osobe koje se ogluše na njihova naređenja i ne prestanu sa činjenjem prekršaja. Takođe, zakonom je predviđena i mogućnost lišavanja slobode osobe zatečene u vršenju prekršaja, ukoliko postoje okolnosti koje ukazuju da će ponoviti prekršaj ili dovršiti pokušaj prekršaja, kao i mogućnost privremenog oduzimanja predmeta (vozila) koja služe kao sredstva izvršenja prekršaja", upozoravaju iz entitetske policije. Iz MUP-a RS ističu da građani RS-a imaju pravo na mirno okupljanje i izražavanje zadovoljstva ili nezadovoljstva na javnom mjestu, ali da pritome ne smije doći do ugrožavanja prava drugih građana i ometanja javnog saobraćaja.

(FENA)