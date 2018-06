Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je danas da oni koji hoće da protestvuju zbog cijene goriva, to moraju zakonski da najave, te da entitetski organi neće dozvoliti, kako je rekao, stvaranje haosa.

Naveo je da sraman preteres vozila Hitne pomoći, koji se desio 10. juna u toku protesta na Prijedorskoj petlji zbog cijene goriva.



- Ono je bilo sramno da provjeravaju kola Hitne pomoći. To su huligani. Ko su oni da to rade? Taj haos se neće dozvoliti. Nećemo dozvoliti zakrčenje ulica i mi ćemo učiniti sve što budemo mogli, svaku vrstu mjere i neka očekuju to već od danas – rekao je Dodik za RTRS.



Zatražio je od entitetskih organa da se poštuju zakoni.



- Onaj ko hoće da protestuje, mora to da najavi, onaj ko ne poštuje - mora da snosi sankcije, mora da odgovara za ono što je onemogućilo druge u ostvarivanju svojih ciljeva - naglasio je Dodik.



Poručio je građanima RS da imaju povjerenja u institucije, a onima koji protestvuju zbog cijene goriva da to mogu da rade na benzinskim pumpama, jer RS ne utiče na cijene goriva.



Dodao je i da je većina benzinskih pumpi u privatnom vlasništvu.





