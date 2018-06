Ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovine Haldun Koc izjavio je da će i u BiH državljani Turske moći glasati na prijevremenim predsjedničkim i parlamentarnim izborima tokom predstojećeg vikenda, 16. i 17. juna u Ambasadi Republike Turske u Sarajevu, a glasačka mjesta će biti otvorena od 9 do 21 sat.

Foto: 24sata.info

Ambasador Koc je u izjavi agencijama Fena i Anadolija podsjetio da će prijevremeni predsjednički i parlamentarni izbori u Republici Turskoj biti održani 24. juna ove godine. Napomenuo je da je za sve birače koji žive van matične zemlje mogućnost glasanja već počela od 7. juna i trajat će do 19. juna. To su zemlje u kojima u većem broju žive turski državljani, kao što su evropske zemlje, SAD, Australija i druge.



- Cilj je da nakon ovih izbora dođe do dinamičnijeg, efikasnijeg i bržeg načina donošenja odluka i njihovog izvršavanja. Izvršne ovlasti prema savjetu ministara umjesto premijera imat će direktno predsjednik, a u zakonodavnoj sferi vlasti broj poslaničkih mjesta u Parlamentu bit će povećan na 600 – kazao Koc.



Po njegovim riječima, u Turskoj je tradicionalno veoma visoka izlaznost na svim izborima uključujući i građane Turske koji glasaju u inostranstvu.



- U inostranstvu je za referendum u prošloj godini od registrovanih birača u prosjeku to pravo iskoristilo 49 posto građana, a u BiH i Sarajevu čak nešto više od tog prosjeka. Bilo je više od 50 posto onih koji su se registrovali, a kako je taj broj blizu 2.500 u BiH, mi očekujemo ove godine veću izlaznost, gotovo 60 posto – kazao je Koc.



U svim dosadašnjim prilikama su, kako je dodao, dobro organizovali izbore i cijeli proces je protekao mirno, u demokratskom duhu i sigurnom ozračju i očekuju da će i ovog puta biti tako.



- Slučajnost je tako htjela da dvije prijateljske zemlje, Republika Turska i BiH, imaju izbore u istoj godini. Poželio bih da i u jednoj i u drugoj zemlji izbori proteknu u lijepoj, fer i demokratkoj atmosferi i da donesu napredak i uspješnu budućnost – dodao je turski ambasador.



Naveo je da su odnosi između dvije zemlje iskreni i otvoreni i da su u svakom mogućem smislu i oblasti na visokom nivou, te da se dodatno unapređuju.



- Naša želja i cilj je prosperitetna, mirna i stabilna BiH okrenuta ka budućnosti – naglasio je Koc izražavajući podršku BiH na njenom putu ka EU i NATO-u.



Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, Koc je podvukao da iz godine u godinu raste ukupan obim trgovinske razmjene između Turske i BiH, te da je cilj i da investicije iz Turske u BiH budu još veće.



- Kada sam stupio na ovu dužnost, obim trgovinske razmjene na godišnjem nivou je iznosio 500 miliona dolara, da bi od tada svake godine rastao za još po sto miliona dolara. Krajem 2017. ta razmjena je dostigla 700 miliona dolara, a raduje još više činjenica da je u prvih četiri mjeseca ove godine u odnosu na isti period lani zabilježen rast od 28 posto. To sve obećava da će, ukoliko se nastave ovakvi trendovi, trgovinska razmjena dostići jednu milijardu dolara i da nećemo dugo čekati na ostvarenje tog cilja – naveo je Koc.



Podsjetio je na primjere uspješnih investicija Natron-Hayata u Maglaju i Sisecam Sode u Lukavcu koje zapošljavaju gotovo hiljadu radnika, niz realiziranih projekata turske agencije TIKA kojima se nastoji doprinijeti razvoju BiH, kao i povoljnim kreditnim linijama ZiraatBanke. Ambasador je dodao da su u toj banci donijeli odluku o povećanju njihovog kapitala čime se otvaraju dodatne mogućnosti finansiranja.



Jedan od bitnih aspekata daljnjeg razvoja i prosperiteta regiona su infrastrukturni projekti, a među njima jedan od najvažnijih je projekt autoputa, odnosno brze ceste između Sarajeva i Beograda.



-Na svim stranama se tom pitanju pristupilo na veoma aktivan način, izlazilo se na teren, prikupljeni su važni podaci i urađene razne analize. Tokom radne posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana 20. maja Bosni i Hercegovini, resorni ministri su potpisali pismo namjere što se tiče realizacije ovog projeketa što smatramo važnim korakom za njegov dalji razvoj – dodao je Koc.



U Republici Turskoj i BiH se približavaju izbori i ta izborna atmosfera, kako je kazao, svakako utiče da se neki od ovih procesa možda trenutno usporavaju, a da se izborima daje nešto veća prednost.



- Naša su očekivanja u smjeru da izbori budu i prođu, a projekti su ti koji ostaju i čiji su rezultati i utjecaj mnogo duži. Očekujemo da će se, nakon što se provedu izbori u jednoj i drugoj zemlji, tom pitanju ponovo dati isti značaj i nastaviti raditi na njemu. Mi ćemo opet i nakon izbora nastaviti razgovarati o svim ovim procesima koji se odnose na povećanje obima trgovinske razmjene, investicijama, razvoju privrede, turizma i drugim projektima na kojima zajednički radimo i nadamo se da će nakon izbora ti procesi ići mnogo brže i efikasnije – kazao je Koc.





(FENA)