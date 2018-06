Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović održao je u Mostaru sastanak s rukovodećim predstavnicima menadžmenta najznačajnijih distributera naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Postignut je dogovor da će cijene goriva već od sutra, a najkasnije do kraja sedmice biti snižene za minimalno pet feninga. Potvrđeno je da su već stigli zahtjevi benzinskih pumpi da se snizi cijena goriva i to već od sutra.



- Prometnici naftnih derivata su rekli da je njihova situacija takva, i da im cijene osiguravaju neophodnu zaradu za uspješno poslovanje. Tražili smo maksimalnu racionalizaciju pogotovo kod velikih kompanija. U svakom slučaju će se zaustaviti rast cijena. U posljednji sat smo dobili velikio broj zahtjeva benzinskih poumpi za smanjenje cijena goriva, rekao je Vujanović i dodao:



- Nema šanse za novim povećanjem cijene. Prema najavi, narednih dana, već sutra će doći do smanjenja cijena goriva.



Sastanku su prisustvovali i predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove.



