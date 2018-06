Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić potvrdio je danas da je od kraja prošle godine do danas Služba obradila 6.257 migranata koji su ušli u Bosnu i Hercegovinu, a njih 5.635 zatražilo je međunarodnu zaštitu.

Slobodan Ujić / 24sata.info

Pojasnio je da oni ilegalno prelaze granicu s područja Srbije i Crne Gore, a radi se o migrantima iz visoko rizičnih zemalja koji koriste BiH kao tranzitnu rutu na putu ka zemljama zapadne Evrope.



- Ovdje se radi o mješovitim migracijama gdje je samo 20 posto izbjeglica, a ostalo su ekonomski migranti među kojima je mnogo porodica s djecom i dolaze iz 45 različitih zemalja - rekao je Ujić novinarima u Sarajevu.



Podsjetio je na projekt za prevenciju ilegalnih migranata u BiH koji je trajao od 2013. do 2017. godine kada je Služba za strance vratila 1.061 migranta u zemlje porijekla što je značajan broj uzimajući u obzir činjenicu da se radi o osobama koje nemaju utvrđen identitet što onda Služba utvrđuje i vraća ih u njihove zemlje.



S obzirom na ovaj broj migranata koji su u BiH ušli u proteklih nekoliko mjeseci, Ujić je naglasio da je BiH suočena i s humanitarnom i sigurnosnim aspektom migracija, posebno ističući da postoji evidentan manjak smještajnih kapaciteta.



- Operativni štab za pitanje migracija na putu je rješenja tog pitanja i u narednih 15-ak dana trebao bi u cjelosti biti riješeno pitanje Kantona Sarajevo jer su u funkciji Imigracioni centar Službe za poslove sa strancima te Azilantski centar Salakovac, dok bi kasarna Ušivak uskoro trebala biti stavljena u funkciju - pojasnio je Ujić.



Najavio je da će Služba koju vodi u što kraćem roku pokušati kasarnu Ušivak u Hadžićima staviti u funkciju i nada se da će time u potpunosti biti riješen Sarajevski kanton.



Kada je u pitanju Unsko-sanski kanton gdje je evidentirano između 800 i 1.200 migranata jer se svakodnevno taj broj mijenja, a njihov smještaj nije riješen, Ujić podsjeća da bi se za njih mogao osigurati smještaj u bivšem objektu Agrokomerca.



Osvrnuo se i na najavu susjeda o zatvaranju granica posebno izdvajajući najavu Austrije o potpunom zatvaranju granice te činjenicu da ukoliko to učini isto će najaviti i Slovenija, a postoje operativna saznanja da na taj način razmišlja i Hrvatska.



- Jedini pravi odgovor na to bi bio pojačan nadzor granice i slanje dodatnih snaga na granicu s našim istočnim susjedima i u slučaju da se dese zatvaranja granica nama neće preostati ništa drugo nego da i mi zatvorimo granicu prema Srbiji i Crnoj Gori - kazao je Ujić.



Podvukao je da je dnevni priliv migranata između 65 i 80 migranata koji granicu prelaze u manjim ili većim grupama i dok jedni napuštaju BiH drugi dolaze te se broj migranata u zemlji iz časa u čas mijenja.



Ujić je zaključio da bez obzira na složenost situacije, kada je u pitanju povećan priliv migranata, Služba za poslove sa strancima u saradnji s drugim institucijama (Granična policija, Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA), Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i nadležne entitetske institucije) još uvijek migracije drži pod kontrolom.



(FENA)