Na Kružoku, koji su u ponedjeljak u Mostaru organizirali Gospodarska komora Grada Mostara, program "Prilika plus", inkubator društvenih inovacija Munja i Grad Mostar, istaknuto je kako je veliki problem nedostatka kvalificirane radne snage i to što na razini Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) ne postoji zakon o stručnom obrazovanju koji bi regulirao odnos partnera u edukaciji mladih kadrova.

Foto: FENA

- Puno bi značilo da imamo formalno pravni temelj kako i na koji način uspostaviti suradnju školskih obrazovnih ustanova s gospodarskim društvima i poduzećima, odnosno njihovim potrebama - izjavila je Radmila Komadina, glavna savjetnica gradonačelnika Mostaru, govoreći o problemu nedostatka kvalificirane radne snage, u suradnji s gospodarstvenicima i strukovnim školama za sektor turizma.



- Svi mladi strukovnih škola dobiju priliku za praksu, ali su nezainteresirani, vjerojatno zbog malih plaća u ugostiteljstvu - objasnio je Pavao Raspudić ispred Hotela Bristol.



On predlaže bolju edukaciju mladih ljudi te da se u ugostiteljskoj školi više pozornosti posveti izučavanju stranih jezika i prakse.



Zlatan Kulenović, direktor Inkubatora društvenih inovacija Munja, pojasnio je kako je riječ o jednoj od aktivnosti programa 'Prilika plus' koju podržava švicarska vlada već niz godina, a čiji je cilj odgovoriti na pitanje - kako efektnije i kvalitetnije povezati obrazovanje i tržište rada.



Poručio je kako je ova tema relevantna i važna za BiH i u kontekstu odlazaka mladih iz zemlje.



Halko Basarić iz programa "PrilikaPlus" predstavio je svoj program obrazovanja odraslih koji se odvija u oba entiteta BiH, i to u više od četrdeset srednjih strukovnih škola.



Ustvrdio je kako se reforma strukovnog obrazovanja odvija primarno kroz povezivanje prakse u srednjim strukovnim školama u tvrtkama, uz određene elemente, kao što su reforma nastavnih planova i programa, obuka profesora i opremanje kabineta, odnosno radionica za obavljanje prakse.



(FENA)