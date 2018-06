Već nekoliko godina nema informacija o masovnim grobnicama u kojima se nalaze posmrtni ostaci žrtava genocida, izjavila je tokom danas održanog tradicionalnog protesta u Tuzli Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja građana ˝Žene Srebrenice".

Hajra Ćatić / 24sata.info

˝Na hiljade kostiju rasuto je na površini oko Srebrenice i u okolini i niko to neće da pokupi. Osim toga, ima oko hiljadu i po identificiranih koščica, ali porodice neće da potvrde identifikaciju i te se kosti ne mogu smiriti. Do sada su za dženazu 11. jula spremni posmrtni ostaci 32 osobe ali ta cifra nije konačna i mislim da će ih biti do 50 do zajedničke dženaze u Potočarima˝, kazala je Ćatić.



Ona je također navela da svi koji su uključeni u proces traženja nestalih tvrde godinama da se trude koliko mogu, ali da i pored toga, čitav proces teče sporo.



˝Haški tribunal je zatvoren i nemamo novih informacija o mjestima gdje su grobnice. Tražili smo avionski snimak i oni su nam ga poslali ali za 23 godine i teren se izmijenio. Npr. dolazili su i tražili su kod mosta u Potočarima ali prije tog mosta tu nije ni bilo. Istražitelji po snimcima ne mogu da se snađu. Inače, ogorčeni smo zbog preseljenja laboratorije iz BiH jer se dugo čeka da se sve ovdje pripremi, pa da se pošalje u Belgiju, pa koliko će vremena proći da pošalju rezultate jer ne rade samo za Srebrenicu i Podrinje, nego za sva mjesta u svijetu gdje je bio genocid. Sve će ovo biti još usporenije. Razočarana sam i bojim se da neću dočekati da dođem do posmrtnih ostataka svog sina Nine˝, kazala je Ćatić.



(AA)