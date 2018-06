Zamjenik direktora Agencije za forenzička ispitivanja Bosne i Hercegovine Sead Hadžić tužio je državu i tražio da mu se isplati 6.461 KM na ime plaće koju nije primao za vrijeme provedeno u pritvoru u akciji "Pravda".

Sarajevsko kantonalno tužilaštvo tereti Hadžića s još 37 osoba za organizirani kriminal i više krivičnih djela, a Hadžićev advokat Vedad Kolašinac je kazao da je dokazano da Hadžiću pripada puni iznos plaće za vrijeme koje je proveo u pritvoru više od dva mjeseca.



Kako je pojasnio Kolašinac, Agencija za forenzička ispitivanja je propustila da pokrene disciplinski postupak protiv Hadžića iako je imao zakonsko uporište za to, a u slučaju da je pokrenut disciplinski postupak i određena suspenzija, Hadžić bi trebao dobiti 60 posto od ukupnog iznosa plaće.



Stoga Kolašinac tvrdi da je tužbeni zahtjev u potpunosti osnovan.



Vještak ekonomske struke Nedeljko Tanasković izvršio je ekonomsko vještačenje, u kojem je utvrdio da ukupna razlika u plaćama tužitelja Seada Hadžića iznosi 6.461 KM.



Nađa Hozić iz Državnog pravobranilaštva smatra da se ovaj postupak treba prekinuti do okončanja krivičnog postupka koji se vodi pred Kantonalnim sudom Sarajevo, kao i da sve zavisi hoće li Hadžić biti oslobođen ili proglašen krivim.



"Precizirani iznos nije u skladu sa zakonom jer tužitelj za vrijeme trajanja suspenzije nema pravo na punu plaću i na plaću koju je vještak izjavio", naglasila je Hozić i predložila da Sud BiH odbije tužbeni zahtjev ili da ga djelomično prihvati, u visini 60 posto od ukupnog iznosa plaća.



Sud BiH će naknadno donijeti odluku o Hadžićevom zahtjevu, javio je BIRN BiH.



Hadžić je u oktobru prošle godine optužen, s bivšim ministrom unutrašnjih poslova Republike BiH Alijom Delimustafićem i još 36 osoba, za organizirani kriminal i više krivičnih djela.



Delimustafić je optužen da je od 2009. do 2016. godine organizirao grupu koja je, između ostalog, nezakonito knjižila i preprodavala nekretnine uglavnom umrlih osoba na području Kantona Sarajevo, čime je stečena protupravna imovinska korist u iznosu većem od deset miliona KM.

