Granična policija BiH otkrila je od početka godine više od trideset krijumčara migrantima! Pored svih problema s kojima se Bosna i Hercegovina susreće od početka godine, od kada nas je zadesila migrantska kriza, koja ne jenjava, pripadnici Granične policije BiH, u saradnji sa pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH, nastavljaju se boriti i s raznim kriminalcima koji se pokušavaju okoristiti na tuđoj nevolji.

Po 50 ljudi



Zoran Galić, direktor GPBiH, kaže za “Dnevni avaz” da oni nastavljaju prikupljati podatke o organiziranim kriminalnim grupama koje koriste nesreću migranata i stječu protupravnu imovinsku korist za njihov prijevoz i krijumčarenje.



- Uspjeli smo razbiti nekoliko kriminalnih grupa krijumčara. Napomenuo bih dvije akcije u travnju, koje smo uspješno realizirali, a to su “Taurus” i OX, usmjerene protiv krijumčarenja migranata. Radi se o dvije organizirane kriminalne skupine koje su sudjelovale u nezakonitim aktivnostima s ciljem krijumčarenja migranata iz BiH u Hrvatsku. Obje grupe djelovale su na području Bihaća i Velike Kladuše. Dokumentirano je da su izvršili krijumčarenje i prijevoz najmanje 100 stranih državljana, među kojima su bili državljani Turske i sa područja Kosova te, u manjem broju, sa područja Turske i Afganistana – kaže Galić.



Ipak, krajem marta u velikom procentu povećan je broj ilegalnih migranata koji u većim grupama, do 50 ljudi, ilegalno prelaze granicu BiH. Migracijski pritisak proširen je na čitavu granicu sa Srbijom i Crnom Gorom, ali u najvećoj mjeri na području Višegrada. Ovo područje žarište je od početka 2018., kada je aktivirana podruta iz Srbije.



Grupe migranata uspijevaju se prebaciti do Bihaća i Velike Kladuše, dok im je Sarajevo prolazna stanica. Na lokaciji u Trnovima u Velikoj Kladuši, gdje se trenutno nalazi skoro 300 migranata, na raspolaganju su im pitka voda, sanitarni čvor i električna energija putem agregata, kao i veća površina za podizanje šatora.



Aktivirana podruta



Migranti u Sarajevu svake noći na autobuskoj stanici dobivaju hranu i piće, koje im dijele volonteri iz Sarajeva. Stotine njih stižu iz istočnog dijela BiH, neposredno nakon prelaska granice.



- Uhapsili smo četiri osobe koje su pokušale ilegalno preći granicu i ući u BiH – kazao nam je jučer granični policajac u Rogatici.



Od oktobra prošle godine, aktivna je i podruta iz Crne Gore, na području istočne Hercegovine.



Podijele 300 obroka dnevno



Na području Velike Kladuše već dva mjeseca djeluje i prati aktuelnu situaciju humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS, koja dnevno podijeli i do 300 obroka.



Azra Moralić, koordinatorica i volonterka ove organizacije, naglašava da kapaciteti kampa nisu dovoljni da bi se ispunili higijenski i drugi uvjeti potrebni za sve migrante koji borave na tom području. Ističe da su im potrebni deke, jastuci, ali i osnovne higijenske potrepštine.



