Vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski smatra da je najavljeno slanje britanskih vojnika u BiH kao pojačanje EUFOR-u tokom predstojećih izbora u funkciji političkog pritiska na Republiku Srpsku.

Miroslav Lazanski / 24sata.info

– Kako se baš sad operativni komandant EUFOR-a (James Everard ) sjetio da mu trebaju ti vojnici? Treba vidjeti operativnu strukturu tih vojnika – da li su obavještajci ili su za elektronsko izviđanje, nadgledanje elektronskog spektra. Međutim, sve je u funkciji i u kontekstu izbora na prostoru Republike Srpske – rekao je Lazanski.



On ističe da je zanimljiv termin koji su izabrali Britanci, a u kontekstu pisanja zapadnih medija da britanski vojnici dolaze da bi “spriječili rusko miješanje u oktobarske izbore”, naglasivši da ta antiruska histerija nije realna.



– To je jedna histerija koja vlada na Zapadu i polako prerasta u jednu patologiju – smatra Lazanski.



On je ukazao da su britanske agenture prisutne na ovim prostorima još iz vremena prije Drugog svjetskog rata i da “stoje iza svega”.



– One su glavne. Mi možemo da pričamo CIA i neki drugi…Međutim, Englezi rade u tišini, na duge staze i imaju svoju mrežu agenata od uticaja u politici – rekao je Lazanski.



Britanski “Times” objavio je da će Velika Britanija poslati 40 pripadnika vojske koji će se pridružiti Misiji EU i NATO-a u BiH kako bi “spriječili rusko miješanje u oktobarske izbore”.



Iz britanske Ambasade je juče rečeno da Velika Britanija ne šalje dodatnih 40 vojnika i oficira u misije EU i NATO-a u BiH radi “spriječavanja uplitanja Rusije u opšte izbore u oktobru”, već da je odgovorila na zahtjev operativnog komandanta EUFOR-a DŽejmsa Everarda za upućivanje tih vojnika da bi se unaprijedili kapaciteti EU snaga.



(SB)