U Državnom sudu za narednu sedmicu zakazan je početak suđenja Miletu Kosoriću i Momčilu Tešiću, bivšim pripadnicima Vlaseničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) po optužnici za genocid u Srebrenici.

Ilustracija / 24sata.info

Kosorić kao nekadašnji komandant Vlaseničke brigade i Tešić kao pripadnik Vojne policije u brigadi terete se da su od 6. do 19. jula 1995. svjesno pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata, koji je imao za cilj da se zatoče i pogube vojno sposobni muškarci Bošnjaci iz srebreničke enklave, a prisilno presele žene, djeca i starci.



Suđenje će im početi u utorak, 12. juna.



Za četvrtak, 14. juni, planirano je izricanje prvostepene presude Draganu Marjanoviću, Saši Gavranoviću, Vitomiru Deviću, Zoranu Šljuki i Dragomiru Kezunoviću zbog zločina na području Teslića.



Iznošnje završnih riječi Tužilaštva na suđenju Minetu Akeljiću, Šabanu Haskiću, Senadu Bilalu, Hazimu Patkoviću i Šemsudinu Đeliloviću, koji se terete da su 1993. učestvovali u zločinima nad civilima i ratnim zarobljenicima hrvatske nacionalnosti u Vitezu, zakazano je za ponedjeljak, 11. juni.



Pored toga, svoju završnu riječ Tužilaštvo će u srijedu iznijeti na suđenju Kahri Vejzoviću kojem se sudi za zločine počinjene na području Kladnja. Dan kasnije, u četvrtak, odbrana će iznijeti završne riječi na suđenju sedmorici optuženih za zločine u Vojno-istražnom zatvoru (VIZ) u Ljubuškom u kojem je bilo zatočeno više od 100 osoba bošnjačke nacionalnosti.



Ivan Kraljević, Mate Jelčić i Slavko Skender su prema optužnici, u različitim periodima od septembra 1993. do marta 1994., bili upravnici u zatvoru koji se nalazio u zgradi policije u Ljubuškom, dok su optuženi Stojan Odak, Vice Bebek, Vinko Radišić i Dragan Miloš bili stražari.



Istog dana, završne riječi odbrane su planirane na suđenju Momiru, Petru i Mirku Tasiću za zločine počinjene u Višegradu tokom ljeta 1992.



Naredne sedmice bit će nastavljena suđenja za genocid u Srebrenici te zločine u tom gradu, kao i zločine u Prijedoru, Vogošći, Kotor-Varoši, Rogatici, Bosanskom Brodu, Zvorniku, Sarajevu, Mostaru, Prozoru, Bileći, Ključu, Brčkom, Goraždu, Zavidovićima i Milićima, javlja BIRN BiH.





(FENA)