Među 1.000 najboljih univerziteta u svijetu iz zemalja Balkana našli su se Univerzitet Sarajevo School of Scinece and Technology (SSST), univerziteti u Ljubljani, Mariboru, Zagrebu i Beogradu.

Prema rang-listi najboljih univerziteta u svijetu za 2019. godinu, britanskog Instituta Quacquarelli Symonds (QS), najbolje rangirani univerzitet u regiji jugoistočne Europe je bosanskohercegovački Univerzitet Sarajevo School of Scinece and Technology koji se nalazi na 571. mjestu.



Slijede Univerzitet u Ljubljani koji se nalazi između 651. i 700. pozicije, Univerzitet u Mariboru, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Zagrebu nalaze se u grupi između 801. i 1000. pozicije.



Na rang-listi za narednu godinu ne nalazi se nijedan od univerziteta iz Crne Gore, Makedonije i Albanije.

MIT najbolji univerzitet u svijetu



Prema rang-listi Instituta Quacquarelli Symonds (QS), najbolji univerzitet u svijetu je Massachusetts Institut za tehnologiju (MIT), a iza njega slijede Stanford, Harvard, California Institute of Technology (Caltech), Oxford, Cambridge, Švicarski federalni institut za tehnologiju (ETH Cirih), Imperial College London, Univerzitet u Chicagu i UCL (University College London).



Prema tome, među deset najbolje rangiranih univerziteta u svijetu, pet je američkih, četiri britanska i jedan univerzitet iz Švicarske.



Osim ove tri zemlje, među 50 najboljih svoje visokoškolske ustanove imaju i Kanada, Singapur, Francuska, Australija, Hong Kong, Japan, Južna Koreja i Kina.

Na listi i univerziteti iz Bangladeša, Latvije, Venecuele, Litvanije...



Na listi 1.000 najboljih univerziteta u svijetu, između ostalih, nalaze se i visokoškolske ustanove iz Turske, Bangladeša, Latvije, Venecuele, Litvanije, Iraka, Šri Lanke, Kenije, Filipina, Pakistana, Rumunije, Vijetnama, Kuvajta, Saudijske Arabije, Irana i Bugarske.



(AA)