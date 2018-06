Do sada su identificirani i spremni za ukop posmrtni ostaci tri žrtve koje će biti ukopane na zajedničkoj dženazi u Prijedoru 20. jula ove godine.

Foto: Arhiv

Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla Čengić kazala je Feni da je riječ o žrtvama starosti od 26 do 44 godine, koje su ekshumirane u ranijem periodu na području Prijedora.



"Fikret Crljenković imao je 26 godina kada je ubijen i do sada je najmađa žrtva koja je identificirana i predviđena za ukop ove godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2017. godine na lokalitetu Miska Glava na području Prijedora", kazala je Čengić.



Adem Bešić imao je 29 godina kada je ubijen, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1999. godine u mjestu Poljanak, na području Kozarca.



Treća žrtva koja je do sada identificirana je Mehmed Mulalić koji je imao 44 godine. Posmrtni ostaci ekshumirani su 2015. godine na lokalitetu Hambarine, na području Prijedora.



Čengić navodi da se na području Prijedora još uvijek traga za 760 žrtava.



Podsjeća da je posljednja masovna grobnica iz koje su ekshumirane prijedorske žrtve ubijene 1992. godine, masovna grobnica Korićanske Stijene, otkrivena u septembru prošle godine.



"Iz nje je ekshumirano 135 posmrtnih ostataka, među kojima 86 lobanja. Dakle, očekujemo najmanje 86 identiteta", kazala je Čengić.





