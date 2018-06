Za kolektivnu dženazu u Potočarima 11. jula ove godine spremni su posmrtni ostaci 32 osobe, potvrdila je glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla Čengić.

Lejla Čengić / 24sata.info

"Za kolektivnu dženazu u Potočarima 11. jula ove godine spremni su posmrtni ostaci 32 žrtve. Ovo još nije konačan broj i u narednih mjesec dana moguće je da će se ovaj broj povećati. Međi identificiranim žrtvama tri su maloljetnika i jedna žena. Riječ je o Remziji Dudić koja je ubijena u 20 godini života, a bila je u šestom mjesecu trudnoće. Ubijena je zajedno sa suprugom Nijazijom koji je imao 22 godine", pojasnila je Čengić.



Prema njenim riječima, njihovi posmrtni ostaci pronađeni su 2016. godine u masovnoj grobnici Rašića Gaj na području Vlasenice.



U ponedjeljak će biti održan četvrti sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica.



Pripreme za Marš mira, pješački pohod koji se tradicionalno održava već 14 godina zaredom s ciljem sjećanja i odavanja počasti onima koji su izgubili živote u ljeto 1995. godine dok su preko šuma u okolini Srebrenice pokušavali doći do slobodne teritorije na području Tuzle, traju već nekoliko mjeseci i do sada je prijavljeno oko 700 osoba.



Nastao kao inicijativa onih koji su preživjeli "put smrti", kako ga mnogi nazivaju, danas je prerastao u međunarodni događaj kojem se svake godine pridruži više od 5.000 osoba.



Hiljade je onih koji su ubijeni u šumama bespomoćno pokušavajući doći do slobodne teritorije. Međutim, hiljade je i onih koji su preživjeli i danas svjedoče strahotama koje su preživljavali u šumama u okolini Srebrenice. Bez tačne putanje, uz stalno pucanje, granatiranje i gonjenje od strane vojske i policije RS-a, kao i paravojnih formacija iz RS-a i Srbije tražili su spas.



"Marš mira 2018“ je jedna od najvećih aktivnosti u okviru obilježavanja godišnjice genocida.



U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je smiraj pronašlo 6.575 žrtava genocida, a traga se za još oko hiljadu.





(AA)