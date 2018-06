U autobusima koji iz Beograda voze prema zapadnoj Srbiji i mjestima koja graniče sa BiH, najmasovniji putnici su migranti, piše Politika.

Foto: Arhiv

List navodi da su najveće gužve u autobusima za Loznicu, Mali Zvornik i Ljuboviju koji sa beogradski autobuske stanice polaze u kasnim popodnevnim satima.



Prema riječima jednog od vozača na redovnoj liniji ka zapadnoj Srbiji, migranti se pojavljuju u grupama na samo nekoliko minuta pred polazak i svi imaju karte kupljene na šalteru stanice, te uglavnom zauzimaju zadnji dio autobusa.



Isti izvor navodi da se obično poslije migranata pojavi čovjek za kojeg ovaj vozač pretpostavlja da je iz Komesarijata za izbjeglice ili neke od nevladinih organizacija, koji pita koliko ima migranata u autobusu ili ih lično prebroji.



List nezvanično saznaje da je za migrante kao što su Sirijci, Iračani, Afganistanci i Pakistanci, koji su duže vrijeme ostali zaglavljeni u Srbiji, prelazak preko Drine sada primarni cilj.



Da napuste Srbiju žure i novopridošli Iranci, svjesni da trenutni model bezviznog režima između Srbije i Irana ne mora vječno trajati.



Policijski službenik koji je radio u pograničnom pojasu rekao je za Politiku da migranti biraju kasne popodnevne polaske kako bi do granice na Drini stigli uvečer i iskoristili mrak za ilegalni prelazak.



On je naveo da su se migranti u Banji Koviljači, gdje se nalazi prihvatni centar, povezali sa lokalnim stanovništvom koje je spremno da za novac krši zakon, dok su sami migranti odlično povezani mobilnim telefonima.



Nezvanični izvori lista govore da za prebacivanje migranata u BiH krijumčari uzimaju hiljadu eura po glavi, a za dalje putovanje, obično do Slovenije, migrantima je potrebno najmanje 3.000 eura, a često i više.



Migranti u BiH najčešće ilegalno prelaze preko drumsko-željezničkog mosta na Drini, kod Malog Zvornika, skrivajući se u teretnim vagonima i kamionima, ili pod okriljem mraka krijumčari ih preko rijeke prebacuju čamcima, a za prelazak koriste i novi most Bratoljub, između Bratunca i Ljubovije.



Neki od migranata su u BiH ušli bukvalno okačeni o voz, a neki su imali sreće da su preko mosta prešli pješice u trenucima nepažnje policije.



U Graničnoj policiji BiH kažu da "na svih 600 kilometara granice BiH sa Srbijom i Crnom Gorom imaju zabilježene slučajeve i pojačan pritisak vezan za ilegalne migracije".





(24sata.info)