BiH će ostati humana prema migrantima, ali ova država neće postati i biti neka vrsta sabirnog centra za migrante na cijelom Balkanu, poručio je danas predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

On je nakon sastanka sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem i premijerom Unsko-sanskog kantona (USK) Huseinom Rošićem ukazao na ključne odrednice u ponašanju državnih institucija kada su u pitanju migranti.



"Mi ćemo i dalje zadržati humani aspekt prema onima koji traže međunarodnu zaštitu i nalaze se u potrebi, a koji dolaze na teritoriju BiH. Takođe, nastavićemo se ponašati u skladu sa važećim domaćim zakonima - Zakonom o azilu i Zakonom o strancima, te u skladu sa međunarodnim standardima", poručio je Zvizdić.



Istakao je kako će BiH nastaviti sa jačanjem državne granice prema svojim istočnim susjedima odakle migranti dolaze.



"Zapriječićemo sve nelegalne rute i nelegalne ulaske, te migrante usmjeriti na zvanične prelaze između BiH i Srbije, ako i BiH i Crne Gore", naglasio je Zvidzić.



On je upozorio da je posljednjih nekoliko dana ponovo otvoren jedan ili dva ilegalna prelaza, ali da je policija Brčkog i RS upuđena na te prelaze, kako bi se državna granica držala pod kontrolom.



"Što se tiče migranata koji su ušli u BiH, njihova dva fokusna odredišta su Sarajevo i okolina, te USK", podsjetio je Zvizdić.



Od naredne sedmice očekuje se da će kasarna Ušivak kod Hadžića biti stavljena u funkciju prihvatnog centra za migrante koji dolaze na područje Sarajeva



"Kada je u pitanju USK, svi smo orijentisani da pružimo maksimalnu pomoć Vladi USK, a posebno gradovima Bihaću i Velikoj Kladuši, kako bismo na najadekvatniji način uspjeli riješiti pitanje migranata, ali i sačuvati nivo sigurnosti javnog reda i mira", poručio je Zvizdić.



Kako je istakao, do kraja sedmice se očekuje informacija USK, koja će biti potvrđena od Vlade FBiH, o objektima i lokalitetima na kojima će biti napravljeni kombinovani smještaji za migrante. Sredstva su obezbjeđena.



“Već od ponedjeljka će ekipe inženjera i drugih eksperata posjetiti USK. Definisaćemo sam lokalitet, njegove kapacitete i status tih objekata, ali ćemo isprazniti i one objekte u kojima se trenutno nalazi dio migranata koji pokazuju asocijalno ponašanje i počinje remetiti javni red i mir", pojasnio je Zvizdić.



On je potvrdio da migranti žele da napuste BiH, te da nikome do njih nije dat azil, niti da ima riječi o tome da će neki dobiti državljanstvo BiH.



Takve tvrdnje su, istakao je, neistinite i predstavljaju pokušaj pojedinih političara da iskoriste nevolju ljudi u političke i populističke svrhe.



Premijer FBiH Fadil Novalić je kazao da tek u ponedjeljak treba da se utvrdi koji je od objekata pogodan za smještaj migranata.



"Vidjeli ste da imaju i različite vrste migranata - neki su asocijalnog ponašanja, neki su bolesni. Potrebna je određena trijaža, treba odabrati najpogodnije objekte, najvjerovatnije tamo gdje ima neki kompleks objekata, a jedna od mogućih lokacija je svakako Agrokomerc", dodao je Novalić.



Prema riječima premijera USK Huseina Rošića, migranti su se u ovom kantonu polarizirali, jer dolaze iz različitih arapskih zemalja.



"Ovi koji spadaju u grupu asocijalnih su pretežno iz Afganistana. Radi se o osobama od kojih pojedini čak konzumiraju i opojne droge. Naravno, MUP ih stalno kontroliše i drži ih pod nadzirom. Mi te osobe koje iskazuju rapidan rast asocijalnog ponašanja držimo i u određenoj mjeri pritvora", rekao je Rošić.



Nakon nekoliko dana provedenih u pritvoru, oni bivaju pušteni na slobodu, ali i pod konstantnim nadzorom.



"Taj nivo narušavanja javnog reda i mira spustili smo na jedan minimum, ali ovdje moramo imati kontroliran proces", dodao je Rošić.







(24sata.info)