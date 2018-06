„Uklanjanje grafita – Zona bez grafita“ naziv je kampanje koja je danas počela u organizaciji Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Foto: FENA

Cilj kampanje je probuditi svijest građana da se ispisivanjem grafita, nanosi šteta pravnim subjektima i fizičkim osobama, šteti ukupnom izgledu i imidžu grada, a u određenim okolnostima ispisivanje grafita se može kvalifikovati kao krivično djelo.



- Općinskim odlukama o prekršajima protiv javnog reda i mira, ispisivanje grafita definisano je kao prekršaj, za koji je predviđena sankcija od 150 do 450 KM, a u određenim okolnostima može se kvalifikovati kao krivično djelo – kazala je glasnogovornica MUP-a KS Suvada Kuldija.



Pozvala je općine u Kantonu Sarajevu da se pridruže kampanji i da u svojim budžetima predvide sredstva i za te namjene "kako bi imali ljepše Sarajevo".



Kampanji „Uklanjanje grafita“ su se priključili i Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH – ICITAP, te Gradska uprava Grada Sarajeva.



- Iz budžeta Grada izdvajaju se određena sredstva za uklanjanje grafita i to nije jeftino - kazala je Alma Rešo iz Gradske uprave, te podsjetila građane da je za svaku devastaciju klupa u parkovima, igralištima, te grafite po vjerskim i drugim objektima potrebno izdvojiti sredstva iz budžeta, a to je novac poreznih obveznika.



U okviru ove kampanje Grad Sarajevo će preuzeti uklanjanje grafita iz uže gradske jezgre, a aktivnost će biti proširena i na šire područje.



Već 18.juna je najavljeno uklanjanje grafita sa dva objekta u Radićevoj ulici br. 8 i Maršala Tita 13/15.



U akciji su danas učestvovali i učenici Srednje mašinske škole u Sarajevu koji su dali doprinos u realizaciji kampanje, a građane Kantona Sarajevo su pozvali da i oni daju svoj doprinos time što će sprječavati ispisivanje grafita.



Građani također najbližoj policijskoj upravi mogu prijaviti osobe koje ispisuju grafite na broj telefona 122.



(FENA)