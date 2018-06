Davor Dragičević tvrdi da će "odgovoriti" na pokušaje da se ospore zaključci skupštinskog Anketnog odbora, koji smatra da postoje osnovi sumnje da je njegov sin David ubijen.

Arhiv / 24sata.info

Za ovaj zaključak glasali su članovi odbora iz opozicije, a bio je suzdržan njihov kolega iz SNSD-a.



Iz banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva i policije RS-a su također odbacili zaključke kao neprihvatljive i ocijenili ih kao stavove opozicionara.



Davor Dragičević je danas rekao da će na ta osporavanja “biti odgovoreno na isti način”, jer se tužilaštvo i vrh policije stavljaju iznad institucija koje predstavljaju.



Tvrdi da njega i neke članove grupe “Pravda za Davida”, kako tvrdi, prate, iako on ništa ne krije.



On je danas podnio banjalučkom Okružnom javnom tužilaštvu još 40 krivičnih prijava zbog, kako navodi, ubistva njegovog sina, i dosad ih je ostavio oko 2.000.



Najavio je da će u subotu, 9. juna prisustvovati skupu “Pravda za Davida” u Beču.



Tvrdi da je njegov sin ubijen, te optužuje policiju i tužilaštvo da to prikrivaju. Vrh policije RS-a je protiv Dragičevića podnio tužbe za klevetu, a on je tužilaštvu dostavio više od hiljadu prijava u kojima se navodi da je David Dragičević, koji je nestao 18. marta, a pronađen 24. marta, ubijen.



Dosad Okružno javno tužilaštvo Banja Luka nije dalo kvalifikaciju ovom predmeta.

(FENA)