Predsjednik Vlade Makedonije Zoran Zaev danas je u Skoplju primio delegaciju Evropske nezavisne agencije iz Sarajeva s predsjednikom Panetom Škrbićem na čelu.

Foto: 24sata.info

Razgovarano je o pripremama za narednu, 38. ceremoniju izbora najmenadžera i ličnosti godine, koja će 5. jula biti održana u Sarajevu.



Zaev će 5. jula biti na čelu delegacije Makeodonije u Sarajevu, a Makedonija će biti zemlja-partner ovogodišnjih regionalnih "Sarajevskih privrednih susreta".



Prilikom današnjeg susreta u Skoplju, predsjednik Zaev je dao ekskluzivnu izjavu za medije iz Bosne i Hercegovine, u kojoj kaže da dugo pomno prati i izuzetno cijeni manifestaciju u Sarajevu, da je kao gradonačelnik Strumice i sam raniji dobitnik ovog cijenjenog priznanja.



Dodao je da Sarajevo i BiH u njegovom srcu imaju posebno mjesto zato što taj projekat "godinama i decenijama promoviše uspješne ljude i kompanije u regionu i unosi optimizam u našu svakodnevnu stvarnost".



Na sastanku u Skoplju Škrbić je istakao da je prestižnu evropsku nagradu "Najmenadžer" od njenog postojanja do sada u 37 dodjela u Sarajevu, Banja Luci i Zenici primilo oko 500 uspješnih evropskih i bh. menadžera i zaslužnih ličnosti.



Najviše nagrada, ukupno oko 350, pripalo je ljudima iz biznisa za razvoj kompanija, jačanje ekonomije, tehnološka dostignuća, zapošljavanje i investicije.



Nagradu "Evropska ličnost godine" je također do sada primilo i 15 predsjednika država i vlada, 20 ministara, 20 ambasadora, te 25 načelnika i gradonačelnika.



Pripreme za ceremoniju uručenja ovogodišnje 38. po redu prestižne evropske nagrade u Sarajevu, gdje će priznanje dobiti dvadesetpet dobitnika, privode se kraju.



Ceremoniji u Sarajevu prisustvovat će oko 400 menadžera i veći broj političkih i javnih radnika među kojima je dolazak u Sarajevo potvrdilo šest predsjednika država i vlada iz regiona.



Istog dana, 5. jula u Sarajevu će biti održan i tradicionalni međunarodni poslovni biznis forum na temu održivog razvoja i regionalne privredne saradnje, posebno sa aspekta saradnje i razvoja u regionu na planu energetike, turizma, IT tehnologija i putne infrastrukture.



Nezavisni evropski žiri, na čelu sa predsjednikom Viborom Mulićem iz Varšave, uspješno privodi kraju svoj dio posla, tako da se ove godine očekuje još bolja manifestacija nego ikada do sada, saopćeno je iz Evropske nezavisne agencije.



(fena)