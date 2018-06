Institut "Ibn Sina", povodom nastupajućeg Dana Kudsa, organizirao je danas u Sarajevu tribinu pod nazivom "Kuds - simbol otpora", a predavač je bio ambasador Palestine u Bosni i Hercegovini Rezeq Namoora.

On je kazao da se rješenje problema između Izraela i Palestine ne nazire i to zbog "tvrdoglavosti" Izraelaca, te da tome doprinose i dvojna politika pojedinih država koje podupiru stavove Izraela.



Namoora je rekao da u narednom periodu, u vezi s rješenjem tog problema, ni od američkog predsjednika Donalda Trumpa se ne očekuje ništa pozitivno.



Smatra da se američka administracija tu postavila kao partner s Izraelom kao "partner u agresiji nad palestinskim narodom".



- Ali mi imamo podršku evropskih država, Evropske unije i drugih država u svijetu, koje insistiraju na rješenju palestinskog pitanja, koje žele pravdu palestinskom narodu - dodao je palestinski diplomata.



U prilog tome naveo je i odluku nogometne reprezentacije Argentine da ne igraju utakmicu sa reprezentacijom Izraela u Jerusalemu.



- Odbili su da igraju u Jerusalemu koji je okupirani palestinski grad - kazao je Namoora.



Na pitanje kako to da arapske države ne učine više da pomognu rješavanju pitanja Palestine on je rekao da se arapske države trenutno bave sa svojom unutar-političkim problemima, da ih potresaju ratovi i krize tako da se ne mogu baviti i Palestinom.



Muslimani širom svijeta obilježavaju Svjetski Dan Kudsa kao simbol međunarodne pažnje prema palestinskom pitanju.

