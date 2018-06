Vršitelj dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer napomenuo je danas u intervjuu za novinske agencije Fenu i Srnu da Bosni i Hercegovini nužno trebaju izmjene Izbornog zakona, ali i osiguranje vladavine prava u svim segmentima društva.

Prije nekoliko mjeseci Palmer je boravio u BiH kada je razgovarao s liderima bh. političkih stranaka o izbornoj reformi kako bi predstojeći izborni rezultati Općih izbora planiranih za oktobar bili implementirani, a njegova ovosedmična posjeta BiH nastavak je pružanja podrške SAD-a BiH u tom smislu.



Jučerašnji sastanak s političkim liderima nazvao je pozitivnim, ocjenjujući da stvari idu u pravom smjeru, ponovo izrazivši zabrinutost zbog neusvajanja izmjena Izbornog zakona jer ukoliko se ne provedu reforme izbori u oktobru neće zadovoljiti najosnovniju odgovornost izbora - formiranje vlasti.



Izrazio je stoga posvećenost da se radi s relevantnim stranačkim liderima da se dođe do neophodnog kompromisa da bi se došlo do dogovora prihvatljivog za sve, dodajući da bh. lideri moraju preuzeti odgovornosti i donijeti teške odluke te postići kompromis.



Iako su pitanja izborne reforme goruća pitanja koja treba rješavati, naglasio je da šire gledano SAD vjeruje da je vladavina prava srž svih reformskih napora u BiH jer bez vladavine prava niti jedna druga reforma neće moći polučiti rezultate niti će biti moguće osigurati bolju budućnost bh. građanima.



- Uložili smo mnogo resursa u programske aktivnosti koje su bile usmjerene na jačanje vladavine prava, nezavisno sudstvo, odgovornost pravosuđa što bi trebalo pomoći da se kreira bolja poslovna klima, a koja bi onda privukla strane investicije i stvorila osjećaj sigurnosti za sve građane u BiH - smatra Palmer.



On je prisustvovao sastanku Vijeća za implementaciju mira (PIC) gdje je razgovarano o političkoj situaciji u zemlji te izazovima, ali i o tome šta se može zajednički uraditi da se podrži BiH na njenom putu ka evropskoj budućnosti.



Odgovarajući na pitanje o zatvaranju Ureda visokog predstavnika (OHR) kazao je da postoje dogovoreni standardi ispunjavanja takozvanih "5+2" uvjeta te je najavio da će i SAD podržati zatvaranje tog ureda čim se zadovolje ti uvjeti.



Naglasio je da SAD ima viziju za širu regiju zapadnog Balkana na način da je taj region integriran u euroatlantske integracije, u kojem vlada mir, koji je prosperitetan i stabilan, a ovu viziju dijele, tvrdi, i države zapadnog Balkana.



- Podržavamo članstvo u Evropskoj uniji za sve države zapadnog Balkana kao i članstvo u NATO-u za one zemlje koje to žele, a to su sve zemlje osim Srbije. Podržavamo sistem koji je zasnovan na vladavini zakona i međunarodnim normama - podvukao je.



Međutim, istaknuo je Palmer, Rusija ima drugačiju viziju zapadnog Balkana naglasivši da oni slijede politike koje žele nered, nepovjerenje i frakcije te se aktivno suprotstavljaju suverenoj odluci mnogih zemalja u regionu da idu euroatlantskim putem.



Kao najdrastičniji primjer za to naveo je pokušaj državnog udara u Crnoj Gori 2016. godine koji je za cilj imao, tvrdi Palmer, da se spriječi put te zemlje ka NATO-u, dodajući da su i protiv suverene odluke Makedonije da ide ka članstvu u NATO-u.



- Aktivno i agresivno rade kontra ciljeva mnogih zemalja zapadnog Balkana koje su zemlje same za sebe postavile. Čini se da interesima Rusije najbolje služi ukoliko u ovoj regiji vlada haos gdje se mogu podizati tenzije što nije konstruktivan pristup - mišljenja je.



Palmer je ponovio da je euroatlantska budućnost BiH suverena odluka države BiH, to nije odluka SAD-a stoga i podržavaju bh. težnje ka članstvu u NATO-u, napominjući da blisko sarađuju s bh. vlastima da se stvore neophodni kapaciteti i ispune uvjeti kako bi BiH to i postala.



Posebno je naglasio da pitanje članstva BiH u NATAO-u nije nadležnost entiteta te da iako je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Rezoluciji o vojnoj neutralnosti tog entiteta to politička odluka i nije nešto što se treba uzeti u obzir o pitanju članstva u NATO-u ukoliko je volju za tim iskazala država.



Na pitanje kada bi mogao biti imenovan novi ambasador SAD-a u BiH s obzirom na promjenu državne administracije u SAD-u kazao je da odluke o imenovanju ambasadora donose u Bijeloj kući i ukoliko oni odluče nešto da proglase, oni će to i uraditi.



- Pojedini politički lideri su već više od godinu dana govorili o odlasku ambasadorice Maureen Cormack, ona je ovdje i dalje, odlično radi svoj posao i ona ostaje ambasador u bližoj budućnosti - naglasio je.



Kako je napomenuo, podrška SAD-a na Balkanu ostaje jasna, politika se nije mijenjala nevezano za administraciju u SAD-u i promjenu demokrata ili republikanaca na vlasti, najavljući da će nastaviti podržavati ambicije BiH vezane za njen put ka euroatlantskim integracijama.



- Stoga, nema razloga da vjerujem da postoji bilo kakva promjena kada je u pitanju američka politika ili stav prema ovom regionu bar ne u doglednoj budućnosti - zaključio je vršitelj dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer u intervjuu za novinske agencije Fenu i Srnu.

