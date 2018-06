Mitar Vlasenko, koji je oslobođen optužbi za ratni zločin počinjen u Kozarcu, od države potražuje 45.000 konvertibilnih maraka (KM) na ime materijalne i nematerijalne štete, te troškove za 50 dolazaka iz Prijedora u Tužilaštvo i Sud BiH.

Arhiv / 24sata.info

Na pripremnom ročištu povodom tužbe Mitra Vlasenka protiv države BiH koja je pokrenuta zbog namirenja materijalne i nematerijalne štete jer je bio krivično gonjen za ratni zločin, opunomoćenica tužitelja Dragana Stanković je kazala da ostaje pri navodima iz pisanog dijela tužbe, te da tužitelj neće pristupati ročištima zbog narušenog zdravstvenog stanja.



Stanković je, kako je rekla, zbog lošeg materijalnog stanja tužitelja, a pozivajući se na pravo na pravično suđenje od Suda BiH tražila da plate troškove vještaka koje imaju namjeru angažovati za ovaj predmet.



- Moj branjenik je od trenutka hapšenja etiketiran kao ratni zločinac. Njegov život više nikada neće biti isti, zato je država BiH dužna da mu nadoknadi štetu koju je pretrpio - kazala je Stanković.



Ukupan iznos njegovog potraživanja na ime materijalne i nematerijalne štete je 45.000 KM.



U to je uključen i iznos na ime troškova prijevoza od Prijedora do Sarajeva tokom trajanja krivičnog postupka. Stanković navodi da je bilo 50 dolazaka.



U dokaznom postupku Stanković je najavila vještačenje vještaka medicinske struke na okolnosti zdravstvenog stanja Vlasenka od njegovog hapšenja u junu 2014. do danas, te vještaka poljoprivredne struke na okolnosti izmakle koristi, s obzirom da je Vlasenko upravitelj poljoprivrednog dobra.



Nađa Hozić ispred Pravobranilaštva BiH je osporavala tužbene zahtjeve, navodeći da se tužitelj od 2007. godine vodi kao nezaposlen, a na osnovu uvjerenja iz katastra proizlazi da je registrovan kao poljoprivredni proizvođač, što znači da je ostvarivao prihode.



- Teret dokazivanja je na strani tužitelja koji se opredijelio za pokretanje postupka i ne bi bilo pravično da bude oslobođen obaveze plaćanja troškova vještačenja - rekla je Hozić.



Sud BiH je u decembru 2016. oslobodio Mitra Vlasenka optužbe da je krajem maja 1992. učestvovao u pretresu bošnjačkih kuća u Kozarcu, nakon čega su grupu civila odveli do kuće Mitra Vlasenka, gdje su muškarci iz grupe zlostavljani, a potom odvedeni u logore “Omarska”, “Trnopolje” i “Keraterm”.



Oslobođen je i optužbe da su 4. juna 1992. godine on i još dvije osobe, tokom pretresa u Kozarcu, pronašli grupu od osam civila koja se krila u jednoj kući, a zatim ih ubili.



Glavna rasprava je zakazana za 25. septembar, javlja BIRN BiH.

(FENA)