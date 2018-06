Ambasador Kraljevine Švedske u BiH Anders Hagelberg je izrazio nezadovoljstvo načinima na koje vlasti u BiH upravljaju novcem švedskih poreskih obveznika u dva važna projekta: Državni zatvor u Vojkovićima i projekat kolekora otpadnih voda u Mostaru.

Arhiv / 24sata.info

U projekt mostarskih kolektora Švedska je do sada uložila 16 miliona KM.



"To su novci švedskih poreznih obveznika i za te novce koje je Švedska uložila naravno da želi vidjeti rezultat. Lokalni političari se moraju pod hitno angažirati kako bi se završili radovi na ovome projektu'', rekao je ambasador Hagelberg, te konstatovao da se i pored dosta razgovora na više političkih nivoa o ovom problemu još uvijek ništa nije desilo.



Odgovornost za blokadu projekta kolektora otpadnih voda snose gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić (HDZ BiH) i šef Odjela za finansije Izet Šahović (SDA), budući da ova dva čovjeka odlučuju o gradskom budžetu.



To im omogućava dugogodišnje bezvlašće u Mostaru, koje je posljedica odluke OHR-a.



Tim povodom, ali i povodom upozorenja švedskog ambasadora, kontaktirali smo Kancelariju visokog predstavnika u BiH.



"U potpunosti razumijemo razočarenje ambasadora. Svaka zloupotreba sredstava je skandalozna i treba je istražiti. U skladu sa izmjenama i dopunama na Zakon o budžetima u Federaciji, koje je usvojio Parlament FBiH na prijedlog Vlade Federacije, odgovornost za usvajanje kao i izvršenje budžeta Grada Mostara ima gradonačelnik, u dogovoru sa šefom Odjela za finansije. To je privremeno rješenje, neophodno da bi se osiguralo dalje finansiranje grada dok se ne provede odluka Ustavnog suda BiH iz 2010. godine", rečeno je iz OHR-a na upit Vijesti.ba.



Kako nezvanično saznajemo, u Mostaru se uveliko priča i o tome kako se na pojedinim mjestima vrši zatrpavanje “rupa“ iako posao nije završen. U sve bi se trebala uključiti i prvenstveno istražna komisija federalnog Ministarsva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a onda i druge istražni organi.



(24sata.info)