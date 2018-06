Davor Dragičević, otac stradalog banjalučkog mladića Davida, ponovio je danas da neće biti izbora, ukoliko se, kako je naveo, ne riješi pitanje ubistva njegovog sina te za 7. juli najavljuje veliki skup građana u Banjoj Luci iz svih gradova BiH.

Kaže da to ne znači nikakve revolucije, niti proteste, već mirna okupljanja građana koji traže istinu i pravdu.



- Revolucije otpadaju, ima bojanki. Dat ćemo djeci bojanke u ruke... – tvrdi Dragičević na pitanja kako će to spriječiti da se ne održe izbori.



Dragičević je i danas predao tužbe Okružnog javnom tužilaštvu Banja Luka, zbog, kako je navedeno, ubistva njegovog sina te najavljuje da će to raditi i u narednom periodu.



Traži da to tužilaštvo kvalifikuje smrt njegovog sina kao ubistvo, te očekuje da se izmijeni zakon tako što bi se u slučaju nestanke osobe odmah preuzimale adekvatne istražne radnje.



- Time će mnogi životi biti spašeni - rekao je on.



Ponovo je kritikovao rukovodstvo MUPRS-a i tužilaštva, ističući da se nada će ove institucije imati odgovorne predstavnike.



Za 7. juli najavio je veliki skup u Banjoj Luci, na kojem očekuje veliki broj građana RS, Federacije BiH, dijaspore.



- Očekujem da sve prođe mirno i dostojanstveno - naveo Davor Dragičević.



Tvrdi da je njegov sin ubijen, te optužuje policiju i tužilaštvo da to prikrivaju. Vrh policije RS-a je protiv Dragičevića podnio tužbe za klevetu, a on je tužilaštvu dostavio više od hiljadu prijava u kojima se navodi da je David Dragičević, koji je nestao 18. marta, a pronađen 24. marta, ubijen.



Dosad Okružno javno tužilaštvo Banja Luka nije dalo kvalifikaciju ovom predmeta.



