Bosni i Hercegovini su uplaćena novčana sredstva u iznosu od 1.324.533,87 američkih dolara od zajedničke prodaje rezidencijalnog stana bivše SFRJ na adresi 730 Park Avenue u New Yorku, što je u skladu sa pripadajućim procentom od 15 posto prema Sporazumu o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.

Ilustracija / 24sata.info

Sekretar Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i ovlašteni predstavnik za provedbu Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije Adnan Hadžikapetanović obavijestio je da je završen postupak prodaje rezidencijalnog stana bivše SFRJ u New Yorku po cijeni od 12,1 milion američkih dolara.



Ovlašteni predstavnici zemalja sukcesora su pregovore sa kupcem vodili putem međunarodne agencije za posredovanje u prodaji nekretnina Douglas Elliman RE, New York.



Kupoprodajni ugovor je potpisan u New Yorku, 31. maja 2018. godine, od strane ovlaštenih diplomatskih predstavnika zemalja sukcesora. U procesu kupoprodaje kupac je preuzeo i izvršio plaćanje svih finansijskih obaveza nastalih prilikom prometa nekretnine, koje inače snosi prodavac.



Za države sukcesore ovo je prva zajednička prodaja, koja je uspješno završena obzirom na kratak rok uslovljen od strane kupca, kao i brojne aktivnosti koje su podrazumijevale saglasnost Odbora stanara zgrade, nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država za prodaju imovine i prenos vlasništva, ali i pojedinačne zakonske procedure svih zemalja sukcesora.



Rezidencijalni stan nije koristila nijedna država nasljednica bivše SFRJ od 1992. godine kada ga je napustio posljednji stalni predstavnik bivše SFRJ pri UN-u. Proteklih 26 godina Republika Srbija je plaćala neophodne troškove tekućeg održavanja kako bi se stan zadržao u posjedu država sukcesora bivše SFRJ.



Ovi troškovi će biti isplaćeni iz sredstava stečenih prodajom stana, od čega će udio Bosne i Hercegovine, također, biti 15 posto od ukupnog uplaćenog iznosa.



Sredstva stečena po osnovu zajedničke prodaje će biti usmjerena, kroz projekte posebnih namjena, na kupovinu objekata za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine na lokacijama gdje Ministarstvo vanjskih poslova BiH izdvaja značajna novčana sredstva za troškove zakupa i nema imovinu u svom vlasništvu.



Zajednički komitet za provedbu Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ će nastaviti aktivnosti na okončanju već započetog postupka prodaje imovine u New Yorku, Bonnu, Bernu i Tokiju.



(AA)