Upravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) BiH nije danas usvojio odluku o raspodjeli prihoda od cestarina za izgradnju autocesta nakon što su 1. veljače stupile na snagu izmjena i dopuna seta zakona koji se odnose na trošarine.

S obzirom na to da nije postignuta suglasnost, jer nije bilo konsenzusa ministara financija ni o jednom od tri ponuđena prijedloga o raspodjeli od cestarina, prikupljena sredstva će do daljnjeg biti na posebnom podračunu Centralne banke BiH.



UO UIO nije danas usvojio odluke o poravnanju iz prethodnih godina, kao ni koeficijente o privremenom poravnanju za razdoblje travanj – lipanj ove godine.



UO UIO prihvatio je danas informaciju i inicijativu radne skupine o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama kojim bi se uveo moratorij na povećanje specifične trošarine na cigarete, uz sugestije da se nađu efikasni mehanizmi za suzbijanje crnog tržišta duhana i duhanskih prerađevina.



Članovi UINO razmatrali su danas informaciju o stanju u vezi s izvršenjem presude Suda BiH u korist Republike Srpske po kojoj je Uprava dužna da isplati 15 milijuna KM zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. godini, ali nije utvrđen način rješavanja ovog problema niti je prihvaćen ijedan prijedlog koji je dostavljen iz Uprave.



Razmatrajući realizaciju zaključaka, istaknuto je da se zadužuje Uprava da provede sve zaključke koje do sada nije provela i obavijesti UO o onim zaključcima koje nije moguće provesti kako bi bili korigovani.





