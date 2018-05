Ministar sigurnosti u Vijeću ministara BiH Dragan Mektić izjavio je danas Srni da ga ne interesuju najave da komesar MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona /HNK/ Ilija Lasić priprema tužbu protiv njega za klevetu.

Dragan Mektić / 24sata.info

On je istakao da je Lasić predmet rada Tužilaštva BiH za koje očekuje da će korektno dovesti do kraja tu istragu.



Komentarišući navode da je odluku o migrantima, kao i neke druge, Vijeće ministara donio na zatvorenom dijelu sjednice, Mektić je rekao da prvi put čuje za pojam zatvorena sjednica i da "nema pojma ni kakva je zatvorena ni otvorena sjednica".



"Kakva je to zatvorena sjednica? Ko čini Vijeće ministara – ministri. I ko bi to još trebalo da bude? Za mene je zatvorena sjednica bez prisustva javnosti, a kvorum čine ministri", istakao je Mektić.



Davor Bunoza, advokat komesara MUP-a HNK-a Ilije Lasića, rekao je danas Srni da će Lasić tužiti Mektića za klevetu.





