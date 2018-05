Davor Dragičević podnio je danas Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, uime grupe “Pravda za Davida”, 100 prijava krivičnog djela ubistva njegovog sina.

Prijave, kako je navedeno, savjesnih građana, podnesene su protiv nepoznatog i još uvijek slobodnog počinioca.



Najavljuje da će u narednom periodu predati oko 50.000 ovakvih prijava.



Dragičević tvrdi da je njegov sin David ubijen 23. marta 2018. godine, u vremenu od 22 do 23 sata te ponavlja da je prethodno mučen i maltretiran.



Podnio je danas Tužilaštvu Republike Srpske prijedlog da se formira novi tužilački tima u krivičnom predmetu "teško ubistvo“ na štetu Davida Dragičevića.



U svom zahtjevu Dragičević traži od glavnog republičkog tužioca Mahmud Švrake, da od glavnog banjalučkog tužioca Želimira Lepira i njegovog tima tužioca oduzme predmet o smrti Davida i da formira novi istraživački tim.



U ovom zahtjevu naveli su "da imaju saznanja i osnov sumnje da su Lepir i pojedini tužioci iz sadašnjeg tužilačkog tima saučesnici u teškom ubistvu nad Davidom Dragičevićem".



-Saučesništvo se ispoljava na način zloupotrebljavanja službenog položaja ili ovlaštenja u svrhu pomoganja neposrednom izvršiocu i drugim saučesnicima poslije krivičnog dijela - navodi se u zahtjevu.



Tvrdi da se od 18. marta, kada je nestao njegov sin, "montiraju određene stvari" u slučaju smrti njegovog sina.



Dragičević je u izjavi novinarima ponovio da daje rok do 31. januara 2019. godine, kada bi njegov sin slavio 22 godinu, da se iznese istina u vezi s ovim slučajem.



-U suprotom planiram svoju sahranu – ustvrdio je.



Dragičević je dodao i da će narednog mjeseca ili u nekom drugom terminu bit organizovan još jedan veliki skup grupe "Pravda za Davida".



Protiv Davora Dragičevića su rukovodni ljudi MUPRS-a podnijeli prijave za klevetu, a on najavljuje da će istu podnijeti protiv ministra unutrašnjih poslova RS-a Dragana Lukača, jer je "iznio neistinu da je David opljačkao jednu kuću u Banjoj Luci", u noći nestanka.

