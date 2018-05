Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Husnija Kamberović ocijenio je da je dolaskom turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana u Sarajevo poslat loš signal u Evropu iz BiH.

Foto: 24sata.info

"Mnogo se pričalo o tome i vjerovatno će još dugo. Mislim da će priča trajati sve do izbora u BiH i da je to zapravo poruka, snažno upozorenje, signal Evropi šta se to dešava u BiH", rekao je Kamberović za N1.



On smatra da Evropa na posjetu Erdogana neće reagovati direktno u smislu nekih sankcija.



"Sve informacije prolaze kako je Erdogan boravio u radnoj posjeti BiH. Mislim da je suština bila u tome da je on došao na taj predizborni skup koji je bio zabranjen u drugim dijelovima Evrope. To, takođe, pokazuje koliko je društvo urušeno, koliko su institucije BiH urušene", rekao je Kamberović.



On je napomenuo da bi logično bilo da prisustvuju i ostali članovi Predsjedništva BiH, ukoliko je u radnu posjetu dolazio predsjednik zemlje, dodajući da BiH nedostaje jedna kredibilna politička snaga.



"Mislim da je /poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikola/ Špirić bio u pravu kada je rekao da se u BiH može dešavati nešto što ne može nigdje drugo. Mislim da nama nedostaje ta kredibilna politička snaga kojoj će se vjerovati kad iznese program", rekao je Kamberović.



On je dodao da je lider SDA Bakir Izetbegović, koji je i predsjedavajući Predsjedništva BiH, izgubio kontakt sa stvarnošću.



"Meni se čini da je Izetbegović izgubio poprilično mnogo kontakta sa realnošću, čini mi se kao da on živi u nekom virtuelnom svijetu, kao da ne vidi šta se tu zapravo dešava i taj krug ljudi u kojem se on kreće koji nameće jednu stvarnost koja nije realna", ističe Kamberović.



On smatra da je Izetbegovićeva izjava da je "Bog poslao Erdogana Turcima" gotovo bogohuljenje.



"Čudio sam se, da li je on htio reći da li imamo novog Božijeg poslanika na zemlji ili je nešto drugo htio reći. Jaka i pretjerana izjava, ali pokazatelj svijeta u kojem Izetbegović živi i njegove bliskosti sa Erdoganom", naglasio je Kamberović.



Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan održao je juče predizborni skup u sarajevskoj dvorani "Zetra", gdje je organizovan 6. kongres Unije evropskih turskih demokrata.



Erdogan se prethodno sastao sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem.

(SRNA)