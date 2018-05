Tri olimpijke s Novog Zelanda, Rebecca Wardell, Sarah Van Ballekom i Emma Twingg, koje su krenule u "avanturu" za prikupljanje sredstava za razvoj ženskoga sporta i liderstva u sportu, posjetile su u ponedjeljak Odsjek za sport i zdravlje Nastavničkog fakulteta mostarskoga univerziteta "Džemal Bijedić".

Foto: 24sata.info

U Mostar ih je, na njihovu inicijativu, doveo Radoje Đerić, bivši veslački reprezentativac Srbije i član VK Partizan iz Beograda.



Po njegovim riječima, to je jedna od najvećih tura u svijetu i cilj joj je humanitarna akcija, i to generalno za sport, a najviše žensko veslanje koje, kako kaže, više nije tako popularno u svijetu.



- Ovu su akciju prepoznali ljudi iz Mostara i Sarajeva koji će im ujedno predstaviti grad Mostar i BiH - objasnio je Đerić.



Sve tri olimpijke izrazile su zadovoljstvo dolaskom u Mostar, odnosno BiH, kazavši kako su naišle na izuzetan prijem.



Novozelandske olimpijke će studentima u Mostaru predstaviti svoja iskustva, ispričati priču o svojim sportskim karijerama, olimpizmu i humanitarnom radu, a zatim donirati nešto od sportske opreme, kao što to rade i u ostalim gradovima kojima prolaze.



U BiH će još posjetiti i Konjic i Višegrad, a zatim će nastaviti put za Makedoniju i Tursku.



"Avanturu", koja traje već petnaest dana i koja bi trebala završiti za dva mjeseca, podržava Međunarodni olimpijski komitet (MOK), međunarodna sportska organizacija sa sjedištem u Švicarskoj.

(FENA)