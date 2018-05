U Bosni i Hercegovini sutra će biti nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

arhiv / 24sata.info

Padavine lokalno mogu biti i intenzivnije, a moguća je i pojave grada. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 21 do 27 stepeni.



U BiH u srijedu, 23. maja bit će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine lokalno mogu biti i intenzivnije. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 22 do 28 stepeni.



U BiH u četvrtak, 24. maja bit će pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima očekuje se postepen prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 15 do 19, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)