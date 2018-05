Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan obratio se na predizbornom skupu prisutnima u dvorani "Juan Antonio Samaranch" u Sarajevu na Kongresu Unije evropskih turskih demokrata (UETD).

Foto: 24sata.info

- Želim vas pozdraviti najsrdačnijim pozdravom. Neka je Božiji mir i blagoslov na sve nas i sve vas. Danas imamo pozdrave od 80 miliona naših građana, vaša ljubav, vaš zanos i žar, vaše gostoprimstvo i na tome vam zahvaljujem. Želim da današnji Kongres bude uspješan, u okviru svojih aktivnosti je pomogao našoj braći u Evropi i hvala im na tome - kazao je Erdoan.



Poručio je da su evropske države, koje smatraju da su kolijevka demokratije, pale na ispitu.



- Mi smo danas u Sarajevu i ovim činom je BiH pokazala da je demokratska država. Bh. narod je i ovim potezom dokazao da će naše stoljetno prijateljstvo i dalje trajati - rekao je Erdoan.



Predsjednik Turske prisjetio se da mu je rahmetli Alija Izetbegović, kojeg je nazvao mudrim liderom i državnikom, prije nego što će preseliti na drugi svijet ostavio zavjet.



- Bili smo uz BiH, a bit ćemo i dalje - istaknuo je Erdoan.



Napomenuo je i da turski narod u Evropi ne može biti smatran došljacima.



- Mi nismo došljaci u Evropi, jer je prvi posao naših predaka iz Anadolije bio preći Bosfor i ići u Evropu. Od tada naše veze s Evropom nisu prekinute - pojasnio je Erdogan.



- Mnogi Turci su otišli u zemlje Evrope zbog migracija kako bi ostvarili svoj san o budućnosti. Mi smo se nadali da će se oni vratiti jednog dana u Turskoj. Neki su se vratili, ali je većina ostala u zemljama Evrope. Braću u Evropi danas zovem Evropljanima - kazao je Erdoan.



Potcrtao je da evropski Turci imaju zadatak da obavezno uzmu državljanstvo države u kojoj žive, ali da ne gube prava u Turskoj.



- Čuvajte svoju vjeru i jezik. Ako to izgubite bit ćete izgubljeni. Učite svoju djecu maternjem jeziku. Imajte na umu da trebaju dobro znati i turski jezik, ali i njemački i engleski jezik. Naravno, ne možemo zanemariti ni bosanski jezik - poručio je Erdoan.



Predsjednik Republike Turske rekao je da su se Turci u bici na Dardanelima zajedno borili s Bošnjacima i da se mora ponovo postići takvo jednistvo.



"Glas koji se diže iz Sarajeva je nagovještaj na predstojećim izborima. Ustanite. Znaš naš pozdrav. Jedna zastava, jedna država, jedna domovina", rekao je Erdogan.



zetra-erd

Podsjetivši da će u Turskoj 24. juna biti održani prijevremeni predsjednički i parlamentarni izbori, Erdogan je kazao da to neće biti samo puko biranje predsjednika i saziva parlamenta, već i biranje pravca Turske za naredno stoljeće.



Naglasivši da je vrijeme da se ujedine svi Turci, Erdogan je kazao da će turska dijaspora u Evropi biti jaka onoliko koliko bude jedinstvena.



“To što neke evropske zemlje danas mogu ustati i na nivou bezobrazluka se obraćati Turskoj i nama zvaničnicima je dijelom posljedica nejedinstva Turaka u tim zemljama“, poručio je Erdogan.



Erdogan je također pozvao tursku dijasporu u Evropi da se aktivno uključi u političke partije i na političku scenu u zemljama u kojima borave.



“Najviše neprijateljstva prema Turskoj u parlamentima evropskih zemalja dolazi od parlamentaraca koji se predstavljaju da su porijeklom iz Turske. Zato vi trebate biti politički aktivni“, poručio je Erdogan u sarajevskoj Zetri.



Ističući kako je u ranijem periodu i za vrijeme prethodnih rukovodstava Turske na sceni bio pokušaj da se turska dijaspora otcijepi od njihove domovine i matice, Erdogan je kazao da aktuelno tursko rukovodstvo odlučno želi spriječiti taj plan.



On je najavio različite programe za turske školarce u evropskim zemljama koji će tokom vikenda učiti turski jezik i kulturu.



“Cilj nam je da uskoro ne bude niti jedna zemlja u kojoj nema turska ambasada“, kazao je Erdogan i dodao da su institucije Turske uz svakog turskog državljanina, ma gdje on bio.



Najavio je Erdogan i reforme programa Turske radio-televizije (TRT) na način da će specijalni program biti posvećen Turcima u inozemstvu.



Među brojnim olakšicama koje će turskoj dijaspori biti omogućene u Turskoj, a koje je Erdogan danas najavio su i olakšice za služenje vojnog roka za Turke sa boravištem u inozemstvu.

