U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno vedro vrijeme.

Temperature zraka izmjerene u 8.00 sati: Bjelašnica 4, Sokolac 8, Bugojno, Ivan-sedlo 9, Jajce 10, Srebrenica 11, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo 12, Doboj, Livno, Tuzla, Zvornik 13, Gradačac 14, Bijeljina, Brčko, Grude 16, Široki Brijeg 17, Trebinje 19 te Mostar i Neum 20.



U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetki i slabi lokalni pljuskovi se očekuje u planinskim područjima istočne i jugoistočne Bosne.



Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Dnevne temperature od 19 do 24, na jugu od 24 do 28 stepeni.



U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 22 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



