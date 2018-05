Postiti nije isto što i gladovati. Onaj ko bude gladovao, kako se u hadisu navodi, od toga će imati samo glad i žeđ, tako da će onaj ko bude gladovao očistiti organizam od toksina i imat će samo tu korist, a onaj ko bude postio, očistit će i dušu, kaže u razgovoru za „Avaz“ hafiz Husejn ef. Čajlaković iz Zenice.

Husejn ef. Čajlaković / 24sata.info

Osjetiti slast



Ističe da u mubarek mjesecu nije potrebno postiti samo stomakom nego i ostalim organima.



- Ko posti, on čuva i oči i uši i jezik i sve svoje organe. Cijelo njegovo tijelo posti i taj čovjek osjeti slast posta. Većina ljudi gladuje, a malo je postača. Oni koji poste, oni osjete slast iftara, sehura, namaza i učenja Kur'ana, jer su zapostili i očima i ušima i jezikom – navodi Čajlaković.



S obzirom na to da se, kako se navodi u hadisu, uz ramazan povežu šejtani, hafiz kaže da onda do izražaja dolaze čovjekove strasti.



Lijepi doživljaji



- Naš nefs djeluje preko očiju, ušiju, jezika i tjelesnih organa. U nama su i Džennet i Džehennem. Ako čuvamo svoje tijelo od grijeha, u sebi smo zatvorili Džehennem, a time smo otvorili ljepotu Dženneta i tada u nama proradi ljepota misli i lijepih doživljaja – pojašnjava Čajlaković.



Ramazan je i prilika, dodaje, da čovjek vidi šta može ostaviti, jer lakše je stotinu dobrih djela uraditi nego jedan grijeh ostaviti.



Zapovijedamo sebi



- Nije sloboda da radimo ono što hoćemo, nego da ne radimo ono što nećemo. Post je upravo ta sloboda da kažemo: E, to nećemo. Lahko je drugima zapovijedati, a postom dokazujemo da sebi možemo nešto narediti. On je skriven ibadet i zato ga Allah, dž. š., najviše voli - kaže hafiz Čajlaković.



