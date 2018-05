Banjalučanka Milica Milašinović (15), učenica prvog razreda banjalučke Gimnazije, osvojila je zlatnu medalju na međunarodnom takmičenju u poznavanju engleskog jezika International English Language Competition HIPPO u kojem je učestvovalo 22.000 učenika kojima engleski nije maternji jezik iz više od 30 svjetskih zemalja.

Foto: Anadolija

Finale ovog takmičenja održano je u italijnskom gradu Lido di Jesolo, a u njemu je učestvovao 91 finalista. Milica Milašinović, u skladu sa svojim uzrastom, pobijedila je u kategoriji HIPPO 4.



Po povratku u Banjaluku konkurenciju je ocijenila kako izuzetno jaku, ali pošto se dugo pripremala za ovo takmičenje, nije joj bilo teško pobijediti.



-Samo iskustvo boravljenja u hotelu sa ljudima sa tri različita kontinenta bilo je nevjerovatno. U sobi sam bila sa curicama iz Mongolije, Latvije i Tadžikistana. Širenje kulturne svijesti o ostalim stanovnicima je nevjerovatno, mnogo smo saznali jedni o drugima i da nisam pobijedila ovo bi stvarno bilo nevjerovatno iskustvo. Pobjeda je bila samo šlag na torti - izjavila je Milica Milašinović.



Ekipa agencije Anadolija prisustvovala je maloj proslavi na jednom od časova engleskog koje Milica pohađa od pete godine u English language studiu Anglia u Banjaluci. Milicin trenutni predavač Dragana Stefanoska ponosna je na njen uspjeh, a za predavače u ovoj školi engleskog jezika Milica kaže da su uspjeli da kod nje rasplamsaju ljubav ovom jeziku.



Na pitanje koliko je u njenom uzrastu značajno znanje engleskog jezika odgovorila je da u školi nikada nije imala problem sa ovim predmetom i da je uvijek bila nekoliko nivoa iznad onoga što je predviđeno školskim planom i programom.



-Mislim da poznavanje engleskog jezika za svaki aspekt život ima veliki uticaj, to što se mogu sporazumjeti sa bilo kim, zato što je engleski postao jezik interneta i skoro svako razumije bar nešto, ali biće važno i kasnije za mogućnost studiranja u inostranstvu i zapošljavanje - rekla je Milica Milašinović.



Već sada planira studiranje u Austriji zbog čega intenzivno uči i njemački jezik kako bi mogla otići studirati ako joj to i po završetku srednje škole bude želja. Osim toga u slobodno vrijeme uči i francuski jezik. Ova mlada Banjalučanka smatra da je među najvažnijim faktorima za uspješno učenje stranih jezika - upornost.



- Zapravo treba razviti ljubav prema jeziku, poznajem dosta djece koja jednostavno mrze učiti jezik i to je najveća prepreka. Nikad nisam imala problem s tim, oduvijek sam voljela engleski i nikada nisam gledala ovaj kurs kao obavezu. Škola je oduvijek obaveza, mora se ustati ujutro... ali kurs jednostavno ide - kaže ona.



Objasnila je i da mnogo čita na svim jezicima koje uči, jer joj je tako lakše formirati rečenice i razmišljati na tom jeziku. Oduševljena je podrškom koju su joj pružili drugari iz škole, porodica i drugari sa kursa.



Svjetlana Dabić, vlasnik English language studia Anglia, pobjedu Milice Milašinović na takmičenju potvrdom da je ovaj studio na dobrom putu te motivom više da se i dalje trude i djeca da nastave sa dobim radom kao i do sada.



Objasnila je da je poršle godine polaznica ovog kursa na istom takmičenju bila deveta što je takođe dobar rezultat obzirom da im je to bilo prvo učešće na ovakvom takmičenju. Branislav Ćelić, takođe učenik Anglie na takmičenju u spelingu koje je nedavno organizovala Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, na kojem je učestvovalo više od 6.000 djece iz više 40 bh. srednjih škola.



