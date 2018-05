U Izbjegličkom centru Salakovac kod Mostara stanje je pod kontrolom.

Foto: Avaz

Svih 269 migranata pristiglih jučer dobilo je smještaj, hranu i ostale potrepštine u uvjetima dostojnim čovjeka. Jučerašnji dan za migrante s kojima smo razgovarali bio je konfuzan. Kažu da su bespotrebno prolazili kroz sve to, no danas su zadovoljni.



Ahmad Rahimi iz Afganistana kaže da je radi lične sigurnosti morao otići iz svoje zemlje. Zadovoljan je uvjetima u mostarskom centru, ali kaže da je njegova želja ići dalje, prema zemljama EU.



S obzirom na to da imaju slobodu kretanja do 22 sata, veliki broj njih uputio se prema prigradskim naseljima i gradu. Prelaze i po 20 kilometara da dođu do trgovine, bankomata i slično. Prisutna je i policija na terenu koja vrši ophodnju.



Komšije s kojima smo razgovarali kažu da ne prave nikakve probleme i da nemaju ništa protiv toga da ostanu tu koliko je potrebno.



- Nema nikakvih problema što se tiče nasilja. Od jutros su tu. Dolaze na kafu, piće, hranu. Nema problema ni oko plaćanja. Ne provociraju, ne smetaju. Zaista se ponašaju kao i svi drugi ljudi, samo što su malo u strahu. Ne znaju gdje se nalaze, ne znaju gdje je trgovina i slično pa pitaju - kaže Sedin Polčić, koji drži obližnji ugostiteljski objekt.



Edin Denjo, upravnik ovog centra, također je potvrdio da je stanje pod kontrolom.



- Jučer su imali naporan dan. Sada je sve uredu. Evidentirani su, prošli su kroz ljekarski tretman i uredno su smješteni. Oni su sada tražioci azila. Brigu o njima vodi Ministarstvo sigurnosti BiH. Svi su dobili papire, gdje im je adresa Salakovac. Ako se ne vrate u centar, skidamo ih s liste, a, ako ih policija uhvati bez toga, idu u imigracioni centar i vraćaju se u zemlju porijekla - pojasnio je Denjo.



Kazao je da je danas održan konstruktivni sastanak predstavnika Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, UNHCR-a, UNICEF-a, IOM-a te Crvenog križa koji je stalno na terenu.



- Odredili smo šta ko treba nabaviti. Oni tu ostaju dok im se ne riješi status - govori Denjo.



Alen Kajtaz, generalni sekretar Crvenog križa Mostar, kaže da su migranti zadovoljni smještajem i tretmanom u Salakovcu.



- Pokušavamo da im osiguramo uvjete dostojne čovjeka. Jučer su bili u konfuziji. Oni s kojima sam razgovarao kažu da nisu znali šta im se dešava, zašto su morali da se maltretiraju u autobusima po četiri sata. To se moglo puno lakše i bezbolnije završiti, no sistem je usporio. Mi ćemo sve svoje kapacitete njima staviti na raspolaganje jer treba da im pomognemo i da budemo humani. I sami smo ovo ne tako davno prolazili - govori Kajtaz.



A da ima onih koji su spremni prijeći pola države da bi pomogli ovim ljudima, pokazuje i primjer iz Kalesije.



Naime, grupa mladića i djevojaka stigla je danas iz Kalesije te je uručila donaciju migrantima u vidu prekrivača, higijenskih potrepština, hrane i novca.



- Pratili smo na TV-u situaciju i vidjeli da im treba pomoć. Nije to nešto mnogo, to je ono što smo sakupili u krugu porodica, ali značit će im. Ono što se jučer dešavalo ovim ljudima sramota je za cijelu državu - kaže Dženita, članica ekipe iz Kalesije.



(Avaz)