Predsjednica Vlade Republike Srpske (RS) Željka Cvijanović smatra da je krajnje vrijeme da se u Bosni i Hercegovini otvoreno razgovora o migrantskoj krizi te izražava bojazan da, kako navodi, neki umanjuju taj problem.

Željka Cvijanović / 24sata.info

Smatra da su bezbjednosni i drugi rizici preveliki i da je "neozbiljan svako ko govori da nije tako, kao i da se ovim problemom upravlja na pravi način".



- Posebno me brine veliki broj ilegalnih migrnata koji se nalaze na ovoj ruti i mora se voditi o zdravstvenom stanju i okolnostima u kojim se nalaze. Ako imamo ljude koji nemaju dokumenta, ili se na tri mjesta različito prijavljuju, onda je to veliki bezbjednosni problem, jer bi u protivnom oni odavno ušli u Evropu, gdje ne bi bilo i žičanih ograda, što je bio slučaj - rekla je ona novinarima u Banjoj Luci.



Cvijanović i dalje tvrdi da državni bh.organi nisu na vrijeme prepoznali problem ilegalnih migranata, niti su spremni da se s njim na pravi način suoče.



- Mislim da je jako koplikovana situacija vezano za migrante i da su poruke koje dolaze s nivoa BiH 'lažno umirujuće'. Postoji veliki pritisak na BiH i vidjeli smo jedan broj migranata koji nezakonito ulazi i kreće se u BiH bez bilo kakvih dokumenata, smještaju se u parkovima i drugim nepredviđenim prostorima za to i time remete normalan život sredina gdje se to dešavala – ustvrdila je ona.



Nema, kako je istakla, ni dovoljno kapaciteta da se toliki broj migranata, koji se najavljuje, smjeste na za to predviđena mjesta.



Podsjetila je na stav Vlade RS da nema uslove da zbrine te migrante, osigura zdravstvene i druge uslove tokom boravka, kao i bezbjednoosnu istoriju tih osoba.





(FENA)