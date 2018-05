Unija evropskih turskih demokrata organizirat će sutra šesti Kongres te organizacije u sarajevskoj Olimpijskoj dvorani "Juan Antonio Samaranch" Zetra kojom će prisustvovati i predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan.

Foto: 24sata.info

- Zahtjev za taj javni skup organizatori su podnijeli Ministarstvu unutrašnjih polova (MUP) Kantona Sarajevo još 7. maja, a osiguravat će ga dovoljan broj policijskih službenika - potvrdila je to Feni glasnogovornica MUP-a KS Suvada Kuldija.



- Uprava policije MUP-a organizatoru je naložila određene mjere koje su preduzete, a potom je sačinjen i plan fizičkog, operativnog, kontradiverzionog i saobraćajnog osiguranja - pojasnila je.



Također, Ministarstvo saobraćaja KS donijelo je rješenje kojim su precizirane kraće obustave saobraćaja, te je Kuldija pozvala građane na razumijevanje.



Privremenih izmjena režima saobraćaja bit će na dijelu ulice Patriotske lige - obilaznica i u ulici Alipašina te na dijelu od raskrsnice s ulicom Jukićeva i to od 08.00 do 21.00 sati.



Glasnogovornica MUP-a KS potvrdila je i da je organizator MUP-u najavio između 10.000 i 15.000 posjetitelja u dvorani Zetra, a iz MUP-a je ranije rečeno da je početak skupa planiran za 11 sati dok se kraj skupa očekuje u 19 sati.



Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan boravit će sutra u radnoj posjeti BiH, a osim prisustva ovom skupu u okviru posjete susrest će se predsjedavajućim Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, a bit će mu uručen i počasni doktorat na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.



Za osiguranje protokolarne posjete turskog predsjednika Bosni i Hercegovini zadužena je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH.





(FENA)