Ako iz vlastite prošlosti nismo naučili da danas moramo kao država pomagati jedni drugima, ali i ljudima koji prolaze kroz slične nesreće kao mi prije četvrt vijeka, onda teško možemo očekivati da ovde naša budućnost ne bude ponavljanje tamnih strana naše prošlosti, ističe predsjednik Fondacije društva zajedničkih vrijednosti dr. Zlatko Lagumdžija.

Zlatko Lagumdžija / 24sata.info

U autorskom tekstu Lagumdžija navodi da odnos prema migrantima određuje kakvi smo ljudi, država i društvo.



- Autobusi na putu za Salakovac, puni ljudske nesreće kakvu smo i sami proživljavali, pokazali su sav jad i čemer naše politčke scene. Ovo pišem kao glas čovjeka koji vjeruje da smo bolji ljudi od ovoga što pokazuju oni koji nas danas vode. Ovo je moj poziv politici, vlasti i opoziciji, da pokažu da smo nešto naučili iz vlastite nesreće te da na pomaganju drugima i sami budemo bolji ljudi. Samo tako, u nekim boljim i težim vremenima pred nama, možemo pomoći i sebi samima. Ovo je moj poziv svakome, bez obzira čime se bavi i gdje u ovoj zemlji živi, da natjeramo ljude koji nas vode, da prestanu biti političari koji brinu o svojim narednim izbornim rezultatima i budu državnici koji brinu o našoj zajedničkoj budućnosti . Ne čini drugom ono što ne želiš da čine tebi – kaže „Zlatno pravilo“ svake velike religije. Još veći grijeh činimo kada činimo drugima ono što smo na vlastitoj koži osjetili kao nepravdu i zločin – upozorava Lagumdžija.



Podsjeća da nije prošlo ni deset dana od obilježavanja dana pobjede protiv fašizma, „proteklog u utrkivanju u velikim riječima lažnih promicatelja evropskih vrijednosti i populističkih antifašista, koji su to spremni biti samo na riječima, a danas bježe u mišje rupe kada se takva borba od njih očekuje na djelu“.



- Da bi se ponašao državnički ne moraš biti vlast, kao što biti opozicija ne znači da se ne moraš ponašati državnički u vremenu velikih izazova. Danas je to vrijeme. Državničko ponašanje je osobina danas rijetkih državnika, ali ne i političara kakvih je prepuna naša današnjica. I to više nema veze s tim da li se bavite politikom za platu ili ne, da li ste vlast ili ne. To ima veze s tim da li jeste ili niste neko ko zna, hoće i smije da se bori za svoj stav i vrijednosti koje želi dijeliti sa drugima – navodi Lagumdžija.



Po njegovim riječima, na predstojećim izborima neće biti na bilo kojoj kandidatskoj listi.



- Moje ljevičarsko političko opredjeljenje i odnos prema državi su poznati i nepromjenjeni. Ovaj put ne zastupam nikoga drugoga osim sebe, svoju savjest i razum. Baš zato pozivam sve, kao što ću učiniti i sam, da glasamo za one ljude, sa imenom i prezimenom, za koje vjerujemo da su u ova teška vremena spremni raditi i živjeti vrijednosti koje dijelimo, a ne samo širiti šuplju priču za koju misle da je ljudi žele čuti – ističe Lagumdžija u tekstu koji objavljuje Fondacija društva zajedničkih vrijednosti.





(FENA)