U Bosni je jutros umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro.

Foto: 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 3 stepena, Ivan-sedlo, Sokolac 8, Livno 10, Bihać, Bugojno, Prijedor 11, Jajce, Sanski Most, Sarajevo 12, Doboj, Srebrenica, Tuzla 13, Banja Luka 14, Gradačac, Široki Brijeg, Zvornik 15, Grude, Trebinje 16, Bijeljina, Brčko 17, Neum 18 i Mostar 19 stepeni.



U Bosni će danas preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno vedro. Tokom dana i u večernjim satima u Bosni se očekuju rijetki i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroisotčni. Dnevne temperature od 18 do 24, na jugu od 23 do 28 stepeni.



U Sarajevu nakon oblačnog jutra, u ostatku dana umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, ponegdje u kantonu, je moguć slab pljusak. Dnevna temperatura oko 22 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.









(FENA)