Pripadnici SIPA-e u ovim trenucima saslušavaju u svojim prostorijama u Mostaru komesara MUP-a HNK Iliju Lasića koji je jutros spriječio pripadnike Službe za poslove sa strancima da migrante iz Sarajeva prebace u Izbjeglički centar Salakovac kod Mostara.

Dragan Mektić / 24sata.info

Potvrdio je ovo ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić u Dnevniku FTV-a .



- On je počinio teško krivično djelo. Ako je neko vršio politički pritisak on je to trebao odbiti, i sve ćemo istražiti - je li i ko vršio pritisak.



Tužilaštvo BiH je ranije izdalo naredbu SIPA-i da sasluša policijskog komesara MUP-a HNK-a Iliju Lasića.





(24sata.info)