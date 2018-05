Načelnik Uprave Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a za organizovani i teški kriminalitet Darko Ilić izjavio je danas da je policija organizovala konferenciju za štampu, 26.marta, u vezi sa slučajem stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića, jer su htjeli da se spriječe uznemirenje javnosti i, kako je naveo, pogoršanje bezbjednosne situacije.

Foto: NN

- U tom periodu je došlo do značajnog uznemirenja javnosti do granica da smo imali indicije da bi moglo doći do pogoršane bezbjednosne situacije, s obzirom na to da se u vrijeme nestanka tog mladića znalo da je učestvovao u tuči i da su na društvenim mrežama određene osobe dovođenje u sumnju da su učestvovale - rekao je Ilić, odgovarajući na pitanja članova Anketnog odbora, formiranog odlukom Narodne skupštine RS-a, s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića.



Na društvenim mrežama je, kaže Ilić, ogroman broj ljudi širio dezinformacije, “koje su prijetile da naruše bezbjednost” te je donesena i odluka da uprava koju vodi preuzeme slučaj.



Međutim, danas navodi da mu je žao što su policija i još neke institucije tada podlegle pritisku javnosti.



Na zahtjev oca stradalog mladića Ilić je izuzet iz istrage, a kaže da mu nije bio problem da preda predmet.



Svi dosad, kako je naveo, prikupljeni dokazi jasno govore da je Dragičević u 03.43 sati snimljen kamerama video nadzora da se kreće ulicom Velibora Janjetovića ka rječici Crkvenoj.



Davidov telefon je, naveo je, ugašen u 03.53 sata.



- To pokazuje forenzičko vještačenje telefona, kada je posljednji put registrovan živ. Vrlo blizu se nalazi mjesto, 40-50 sekundi, od mjesta gdje je smimljen do Crkvene. Ne možemo dati odgovor kako se to desilo, ali uzrok smrti može biti samoubilačkog, zasednog, ubilačkog karaktera, ali nemamo dokaz da se radilo o samoubistvu, niti indicija da je u pitanju ubistvo - rekao je Ilić na pitanja članova Anketnog odbora.



Dodao je i da nije tačno da je rekao da je u pitanju zadesna smrt.



- Na kraju konferencije za novinare sam rekao da se u ovom momentu vjerovatno radi o zadesnoj smrti, jer nema nijedne indicije da se radi o ubistvu. Povrede koje je imao nisu upućivale da se radi o ubistvu - ističe Ilić.



Ustvrdio je da policija nije napravila propuste u istrazi i da na njega niko nije vršio pristisak.



Predsjednik Anketnog odbora Branislav Borenović je ranije u izjavi novinarima potvrdio da će u naredom periodu izjave uzeti i od drugih osoba, kao što je ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač, te Siniša Kostrešević, načelnik Uprave kriminalističke policije, tužilac Dalibor Vrećo, glavni tužilac banjalučkog Okružnog tužilaštva Želimir Lepir...



Napomenuo je i da je skupštinski poslovnik jasno definisao šta mogu uraditi kao Anketni odbor, a to je da zatraže informacije te uzmu izjave od pojedinaca, ali ne mogu vršiti istražne i sudske radnje.



Skupština je ovaj odbor formirala na posebnoj sjednici 10. maja s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića.



Predsjednik Anketnog odbora je Branislav Borenović, zamjenik predsjednika Drago Kalabić, a članovi Nedeljko Glamočak, Milanko Mihajilica i Goran Đorđić.





(FENA)