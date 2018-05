Nemojmo dane ramazana i propise posta olahko shvatati. Ogrnimo ih ukrasima pobožnosti, lijepog i odmjerenog ponašanja, stamenog i umjerenog odnosa prema drugima, ispružene i široke ruke, mehkog srca, sustegnutog jezika, poručio je danas reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović, u prvoj ramazanskoj hutbi u Gazi Husrev-begovoj džamiji.

Reis Husein ef. Kavazović / 24sata.info

Pozivajući se na riječi poslanika Muhammeda o mubarek mjesecu ramazanu, Kavazović je istakao kako je poslanik veličinu ramazana, njegovih dana i noći, uporedio sa samim životom, u kome je i samo disanje slavljenje Boga.



"U ovom mjesecu ljudima je ukazana čast da budu Allahovi gosti. To je mjesec u kojem je objavljena istinita Božija riječ. Poslanik nas savjetuje da tražimo Božiju pomoć u izvršavanju posta i da se u tome pomognemo učenjem Kur'ana", istakao je Kavazović.



Dalje je naveo kako je ramazan mjesec velike Božije milosti, te dodao kako "obrisati suzu, otkloniti brigu, pomoći i ohrabriti siromaha i nevoljnika... u tome je vrhunac ibadeta. To su cilj i smisao svake nepatvorene, iskrene vjere u Boga".



Prema riječima Kavazovića, porodične, rodbinske i komšijske veze imaju svoju posebnost, kao i ramazan. Sretan će biti onaj koji na njih pazi i koji ih njeguje, dok mira neće imati onaj koji ih prekida i iznevjerava. Usamljeni ljudi su nesretni i to je njihova kazna još na ovom svijetu.



"Allah nam je propisao post, kao što je propisao i narodima prije nas, da bismo se popravili, da bismo osnažili naš karakter i našu bogobojaznost. Poslanik je govorio: "Držite se posta, jer njemu nema ništa ravno". Zato, nemojmo dane ramazana i propise posta olahko shvatati. Ogrnimo ih ukrasima pobožnosti, lijepog i odmjerenog ponašanja, stamenog i umjerenog odnosa prema drugima, ispružene i široke ruke, mehkog srca, sustegnutog jezika... Čuvajmo njegov hurmet", poručio je Kavazović.



Naglasio je također kako je neophodno u ovom mjesecu posebno obratiti pažnju na zajednicu i na njene potrebe, na potrebe svojih džemata i zajednice u cjelini.



"Ispunjavajmo naše obaveze prema zajednici radom za opće dobro i izdvajanjem propisanih obaveza zekata i sadekatul-fitra. Zajednica je štit i kula za svakog od nas. Ojačajmo njene temelje; nemojmo ih potkopavati", kazao je Kavazović.



Nakon džuma-namaza u Begovoj džamiji, ali i u džamijama u BiH, danas je klanjan i dženaza-namaz u odsustvu za one koji su izgubili živote tokom posljednjih napada izraelske vojske na palestinske demonstrante u Gazi, u znak solidarnosti s palestinskim narodom. A u vezi s tim, reisu-l-ulema Kavazović je rekao:



"Stalno upućujmo dove za mir u svijetu, a posebno u Palestini. Koliko god nam se činilo da je oružje u rukama silnika jače, dova mazluma nikada nije odbijena. Na kraju, Allah će sa svima svoditi račun, a nasilnici neće umaći Njegovoj pravdi, bili muslimani ili nemuslimani. Osuđujemo ubistva nevinih ljudi u Palestini, kao što osuđujemo i sve ono što uznemiruje ljude i dovodi do nasilja", poručio je Kavazović, u prvoj ramazanskoj hutbi.





(AA)