Veliki broj vjernika danas je nakon džuma-namaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, klanjao i dženazu-namaz u odsustvu za one koji su izgubili živote tokom posljednjih napada izraelske vojske na palestinske demonstrante u Gazi.

U znak solidarnosti s palestinskim narodom, a prema instrukcijama reisu-l-uleme IZ u BiH Huseina ef. Kavazovića u džamijama IZ u BiH danas je nakon džuma-namaza klanjana i dženaza u odsutnosti za žrtve izraelskih napada u Gazi.



Hutbu je u Begovoj džamiji predvodio reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, koji se tom prilikom dotakao posljednjih dešavanja u Palestini.



"Stalno upućujmo dove za mir u svijetu, a posebno u Palestini. Koliko god nam se činilo da je oružje u rukama silnika jače, dova mazluma nikada nije odbijena. Na kraju, Allah će sa svima svoditi račun, a nasilnici neće umaći Njegovoj pravdi, bili muslimani ili nemuslimani. Osuđujemo ubistva nevinih ljudi u Palestini, kao što osuđujemo i sve ono što uznemiruje ljude i dovodi do nasilja", poručio je Kavazović, te dodao:



"Odgovorni za političke odluke u svijetu, kršćani, jevreji i muslimani, moraju naći pravedno rješenje i priliku da žive u miru u toj zemlji. Danas ćemo, poslije džumanskog farza u našim džamijama, klanjati dženazu-namaz nevino stradalim, muškarcima, djeci i ženama. Molim Allaha da njihove žrtve ne budu uzalud, da dovedu do tako željenog mira u srcima ljudi."



Dženazu-namaz u odsustvu za palestinske šehide klanjali su brojni vjernici.



Hašim Maslo iz Sarajeva za AA ističe kako se u Palestini dešava strašan zločin, dodajući kako između dešavanja u Palestini i genocida u Srebrenici nema nikakve razlike.



Dodao je kako bi se kompletan islamski svijet trebao ujediniti protiv nedjela koja se vrše nad Palestincima.



I Sead Pazalja, također iz Sarajeva, je mišljenja da je tragično ono što se dešava u Palestini.



"Mislim da taj Izrael radi čudne stvari, a ništa se protiv toga ne poduzima. Oni drže okupiranu teritoriju tolike godine i uništavaju nedužni palestinski narod. Mi smo ogorčeni, to je neobjašnjivo", kazao je Pazalja, dodavši kako to Izrael sve radi uz podršku SAD-a.



"Nevjerovatno je da to Saudijska Arabija ne osuđuje. Potrebno je da se pokrene čitav proces preko Ujedinjenih nacija, da se spriječi genocid. Strahote su šta tamo Izrael radi, jer to nije samo ono što mi vidimo na televiziji", dodao je Pazalja, te naglasio kako je vrlo bitno da i BiH pruži podršku Palestini.



Hiljade Palestinaca okupilo se u ponedjeljak na granici Gaze kako bi protestirali zbog izraelske okupacije i američkog preseljenja ambasade iz Tel Aviva u Jerusalem.



Izraelske snage sigurnosti su upotrebom sile i vatrenog oružja pokušale spriječiti proteste koji su nastavljeni i u utorak. Poginula su 62 Palestinca, a ranjeno ih je najmanje 3.000.





