Predstavnici Sindikata doktora medicine i stomatologije HNK-a kazali su u petak u Mostaru da u srijedu, 23. maja, stupaju u generalni štrajk, koji će, kako su najavili, trajati sve do potpisivanja kolektivnog ugovora.

Foto: 24sata.info

Po riječima predsjednice tog sindikata Kristine Bevanda, pregovori s Vladom HNK propali su i taj sindikat po četvrti put u zadnjih šest mjeseci stupa u generalni štrajk.



- U toku 45 dana, koliko su trajali pregovori, imali smo tri sastanka koji su više bili razgovor uz kafu nego pravo pregovaranje, gdje bi nam se uručile ponude 'uzmi ili ostavi' i tražilo naše naknadno očitovanje - ističe Bevanda.



Dodala je kako se od velikog pregovaračkog tima od 11 ljudi, kojim se Vlada hvalila da će riješiti sve probleme u zdravstvu, na tim sastancima pojavljivalo najviše troje ili četvero ljudi.



Danas, zadnji dan pregovora, kaže Bevanda, uime Vlade HNK-a na sastanku se pojavio samo ministar zdravstva Goran Opsenica.



- Na današnjem sastanku bilo je predviđeno, kao moguće, parafiranje kolektivnog ugovora, zaključno pregovaranje, a potpisnik tog kolektivnog ugovora, premijer HNK-a Nevenko Herceg nije se pojavio. Sve da smo se danas i uspjeli dogovoriti, pitam se ko bi potpisao taj kolektivni ugovor - dodala je Bevanda.



Prije početka pregovora, kako su podsjetili sindikalisti, Sindikat je od Vlade tražio povećanje satnice s trenutne 2 marke na 2,6 maraka te povećanje koeficijenata za 1,2 za sve grupe liječnika.



Predstavnici Sindikata danas su istaknuli kako su pristali na povećanje satnice s trenutne 2 na 2,3 maraka te na povećanje koeficijenta za 0,6 za sve grupe liječnika, s tim što bi preostalo povećanje koeficijenta do 1,2 bilo ostvareno u idućoj godini.



- Vlada je ponudila povećanje plaće otprilike za 30 posto, mi smo odustali od 30 posto ostalih zahtjeva, tako da fali još jako malo volje da se nađemo na nečemu što bi nas zadovoljilo, a što mislimo da Vlada može ispuniti, kako bi došlo do potpisivanja kolektivnog ugovora - istaknula je dr. Marina Berberović.



Ona je kazala kako borba Sindikata traje zadnjih šest mjeseci te je pozvala sve kolege da istraju do ispunjenja njihovih zahtjeva.



- Danas će biti upućen naš konačni prijedlog kolektivnog ugovora za koji tražimo da se stavi na dnevni red iduće sjednice Vlade i tražimo njihovo pismeno očitovanje o tom prijedlogu - poručila je predsjednica Sindikata Bevanda.



Zamolila je sve odgovorne da u ovo malo preostalog vremena preispitaju svoju odluku.



- Nakon tog pismenog očitovanja tražimo njihovu zadnju ponudu, u suprotnom, ako to ne bude zadovoljavajuće, u srijedu kreće generalni štrajk - kazala je Bevanda.



Samo krajnji dogovor će zaustaviti generalni štrajk, poručili su iz Sindikata.

(fena)