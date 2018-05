Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić najavio je danas da će policijski komesar HNK Ilija Lasić biti priveden u Tužilaštvo BiH jer je počinio teško krivično djelo spriječivši izvođenje ustavne nadležnosti institucija države BiH.

- Komesar je počinio teško krivično djelo. Jutros sam izdao naredbu da se kontaktira dežurni tužilac Tužilaštva BiH koji je potvrdio da postoji osnovana sumnja za počinjenje krivičnog djela - kazao je Mektić na vanrednoj konferenciji za novinare, sazvanoj nakon što pripadnici MUP-a HNK, po nalogu komesara Lasića, konvoju s izbjeglicama iz Sarajeva nisu dozvolili da s autobusima uđu na područje tog kantona.



Mektić je istakao da će Lasić danas morati biti priveden da se izjasni o krivičnim djelima koja mu se stavljaju na teret te da mu treba pod hitno odrediti pritvor.



Prema njegovim riječima, Izbjeglički centar u Salakovcu Vijeće ministara BiH proglasilo je centrom za migrante i njim upravljaju institucije BiH. Depešom MUP-u HNK, dodao je Mektić, najavljeno je da će migranti biti smješteni u Salakovac, ali da MUP HNK nije odgovorio.



Potvrdio je da su pripadnici MUP-a HNK jutros pod prijetnjom upotrebe sile zabranili konvoju s migrantima da nastavi dalje prema Salakovcu.



- To je bilo na neljudski, nekorektan i prijeteći način učinjeno, čak uz prijetnju oružjem. Rečeno mi je da je policajcima MUP-a HNK takvu naredbu izdao policijski komesar HNK - poručio je Mektić, ustvrdivši kako ne zna da li je neko politički tražio od komesara da se izvrši takva naredba, ali da ju je Lasić trebao odbiti.



Naglašava kako je migrantska kriza pogodila kompletnu regiju, te da određeni političari ovu situaciju žele iskoristiti u kontekstu političke kampanje.



- Ovi ljudi, bez obzira na to što su ilegalni migranti, zaslužuju ljudski tretman i da se prema njima ponašamo u skladu s međunarodnim standardima - poručio je Mektić.



Naveo je kako mu ne pada na pamet da zove Vladu HNK ili bilo kakve niže organe vlasti, jer o poštivanju ustavnih nadležnosti ne želi razgovarati ni sa kim.



- Imamo policijske snage KS s jedne i naoružanu policiju MUP-a HNK s druge strane. To što radi policija HNK je nezakonito i neustavno. Ako dođemo u situaciju da ne poštujemo Ustav BiH i zakon, onda smo u raspadu sistema - poručio je Mektić.



U posljednja tri dana, nastavlja, drastično su "presječene" migracije.



- Prije nekoliko dana bilo ih je dnevno po 150, a sada je oko pet. Stavit ćemo migracije pod kontrolu - uvjeren je ministar sigurnosti BiH.



(24sata.info)