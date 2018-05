Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić potvrdio je za Vijesti.ba da je izdao naređenje da se konvoj sa migrantima ne smije vratiti iz HNK na područje KS.

"Vlada HNK nema pravo da stornira odluku državnih institucija. To je, prema mom mišljenju, državni udar", poručio je Mektić.



Ministar sigurnosti BiH pita da li u ovoj državi funkcioniše ustavno-pravni sistem i može li Vlada HNK poništiti odluku državnih institucija da u svoj izbjeglički centar smjesti migrante.



"Ako to mogu opština i kantonalna Vlada, onda je to raspad ustavno-pravnog položaja BiH i njen ove države. Ako je to rješenje, ja i to poštujem, ali neko mora to da saopšti", istakao je Mektić.



Prema njegovim riječima, Vlada HNK mora ispoštovati odluku o smještaju migranata u centar Salakovac, koji je državna institucija i u nadležnosti je Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.



"Vlada HNK nema pravo da stornira odluku državnih institucija. U suprotnom, nema više države, nema institucija, niko nikoga ne poštuje i raspada se ustavno-pravni sistem. Ako političari ove države prihvate ovakvu vrstu udara, onda je to konačni raspad BiH. Ovo sada izlazi iz ingerencija sigurnosnog sektora, sada je riječ o funkcionisanju ustavno-pravnog poretka i političkog sistema koji ruše najodgovorniji političari", kazao je Mektić za Vijesti.ba

